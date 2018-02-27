"Кременчук" закинув шість "сухих" шайб у ворота "Галицьких левів" в УХЛ

У вівторок відбувся один поєдинок Української хокейної ліги.

Сьогодні відбувся один поєдинок Української хокейної ліги. "Кременчук" у домашніх стінах здобув більш ніж переконливу перемогу над "Галицькими Левами" - 6:0.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У першому періоді господарі майданчика відправили у ворота «Левів» одразу дві шайби - спочатку Гліб Кривошапкін реалізував більшість своєї команди, а через дві хвилини рахунок подвоїв Дмитро Чернишенко.

Другу двадцятихвилинку підопічні Олександра Савицького почали активно, неодноразово загрожуючи воротам новояворовців. І через п'ять хвилин це дало свої плоди - Севастян Карпенко потужним кидком відправив третю шайбу у ворота «Левів». Під кінець періоду кременчужанам вдалося відзначитися ще раз - Кривошапкін зробив дубль після виходу один на один з голкіпером Антоном Дорошем.

Заключний період, як і перші два, пройшов під повним контролем "городян". На самому початку періоду капітан «Кременчука» Севастян Карпенко закинув дві шайби у ворота Антона Дороша, оформивши таким чином хет-трик і встановивши остаточний рахунок 6:0.

«Кременчуг» - «Галицькі Леви» 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

«Кременчук»: Петленко; Толстушко - Козачук, Наливайко - Роганов, Савицький - Горлушко; Бойков - Карпенко - Чернишенко, Алексанян-Петрович - Кривошапкін - Рубан, Шиманський - Гриценко - Сеник, Шах - Поліщук - Єфімочкін.

«Галицькі Леви»: Дорош; Середа - Боєвих, Сірченко - Сисак, Порупа - Тонковид, Ратушний; Кізло - Дворник - Генералов, Алексейчук - Муртищев - Арабов, Чіканцев - Панченко - Абаджян, Попережай.

Як повідомляв УНІАН, Українська хокейна ліга представила офіційний логотип стадії плей-офф турніру. Матчі плей-офф розпочнуться 2 березня.