"Філадельфія" здобула шосту перемогу поспіль і вийшла на перше місце Столичного дивізіону НХЛ

Команди обіграла "Монреаль" й випередила "Вашингтон", який поступився "Коламбусу".

У ніч на вівторок в центральному матчі Національної хокейної ліги "Філадельфія" обіграла "Монреаль" і вийшла на перше місце в Столичному дивізіоні НХЛ, випередивши "Вашингтон Кепіталз", який поступився "Коламбусу", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 1:0 в серії булітів.

Петр Мразек оформив шатаут у своєму третьому матчі за "Філадельфію", зробивши 28 сейвів і відбивши п'ять із шести спроб в серії булітів. "Флайєрс" здобули шосту поспіль перемогу і піднялися на перше місце Столичного дивізіону, на один бал випередивши "Вашингтон". "Філадельфія" не програє в основний час з 1 лютого (10-0-2). Вирішальний кидок реалізував Шон Кутюр'є. Також перемога стала для "Флайєрс" сьомий поспіль у гостях, що є другою по тривалості подібної серією в клубній історії.

"Монреаль" зазнав восьмої поразки в останніх дев'яти іграх. У воротах зіграв Чарлі Ліндгрен, який зробив 33 сейва. "Канадієнс" відстають від зони плей-офф вже на 13 очок.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

26 лютого.

Коламбус – Вашингтон– 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 5 Панарін (Еткінсон, Джонс), 1:1 – 6 Овечкін (Оші, Карлсон), 2:1 – 7 Мілано (Веннберг, Джонс), 3:1 – 14 Летесту (Седлак, Калверт), 4:1 – 18 Джонс (Панарін, Еткінсон), 5:1 – 57 Еткінсон

Монреаль – Філадельфія – 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0)

Тампа-Бей – Торонто – 4:3 Б (1:2, 2:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – 1 Куниць (Стэмкос, Швидкий), 1:1 – 8 ван Римсдайк (Райллі, Хэйнси), 1:2 – 9 Марнер (Зайцев, Гардінер), 2:2 – 23 Джонсон (Гурде), 3:2 – 35 Ерні, 3:3 – 45 Бозак (Райллі, Марнер)

Колорадо – Ванкувер– 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 19 Рантанен (Маккіннон, Беррі), 2:0 – 47 Маккіннон (Задоров, Ландескуг), 2:1 – 58 Д. Седін (Х. Сивин, Едлер), 3:1 – 59 Маккіннон (Рантанен)

Лос-Анджелес – Вегас– 3:2 (0:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 4 Хаула (Сбиса, Ніл), 0:2 – 40 Сміт (Карлссон, Маршессо), 1:2 – 52 Картер (Браун, Копітар), 2:2 – 59 Копітар (Дауті, Фанюф), 3:2 – 63 Браун (Копітар, Тоффолі)