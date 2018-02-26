Українська хокейна ліга представила офіційний логотип плей-офф турніру

Матчі плей-офф стартують 2 березня.

Українська хокейна ліга представила офіційний логотип плей-офф чемпіонату. Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

Центральним елементом логотипу незмінно залишається зображення чемпіонського кубка, який на цей раз був виконаний у мінімалістичному стилі.

Плей-офф поточного сезону УХЛ стартує 2 березня матчем МХК «Динамо» з «Галицькими Левами». 3-го числа перший матч свого протистояння проведуть «Кременчук» і «Вовки».

Чвертьфінали будуть складатися з двох матчів в кожній із серій. У півфінал пройде команда з кращою різницею закинутих і пропущених шайб у кожній парі.

За нічийного рахунку в окремому матчі чвертьфінальної стадії плей-офф овертайм або серія післяматчевих булітів не проводяться. У разі нічийного результату за сумою двох матчів чвертьфіналу, команди гратимуть 20-хвилинні овертайми до визначення переможця протистояння.

Варто додати, що лідери регулярної першості «Донбас» і «Білий Барс» автоматично потрапляють до півфіналу плей-офф.