"Пітсбург" виграв 6-й поспіль матч в НХЛ і очолив турнірну таблицю Столичного дивізіону

"Пінгвінз" розгромили "Кароліну" з рахунком 6:1.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Піттсбург Пінгвінз" виграв вшосте поспіль і обійшов "Вашингтон Кепіталз" в таблиці Столичного дивізіону, а Євген Малкін повернувся на друге місце в списку бомбардирів, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Пінгвінз" розгромили "Кароліну" з рахунком 6:1.

Філ Кессел перервав гольову засуху з шести ігор, забивши два голи і зробивши передачу. Також по 3 (1+2) очки набрали Євген Малкін і Джейк Гюнтцель.

Малкін довів результативну серію до п'яти ігор, а всього набирав очки в 11 з 12 останніх поєдинків. З 73 очками він ділить з Джонні Годро друге місце в суперечці бомбардирів, поступаючись тільки Микиті Кучерову (80). А з 34 шайбами йде на другій позиції у гонці снайперів - на два голи позаду Олександра Овечкіна.

У свою чергу, Сідні Кросбі в п'ятий раз поспіль і 11-й раз в кар'єрі добрався до позначки в 20 шайб за сезон. Перед грою "Піттсбург" підсилив центральну лінію, обмінявши з "Оттави" форварда Деріка Брассара. Це заявка на третій поспіль Кубок Стенлі.

"Кароліна" зазнала четвертої поразки поспіль і залишилася в одному очку від "Коламбуса", який займає місце другої "вайлд-кард" Східної конференції.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

23 лютого.

Рейнджерс – Міннесота– 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 16 Гранлунд (Е. Стаал), 0:2 – 18 Е. Стаал (Гранлунд, Парізе), 1:2 – 22 Фаст ( Міллер), 1:3 – 40 Е. Стаал (Гранлунд, Сутер), 1:4 – 49 Гранлунд (Е. Стаал, Цукер)

Кароліна – Піттсбург– 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Шайби: 0:1 – 13 Гюнцель (Кессел), 0:2 – 20 Мяяття (Малкін), 1:2 – 22 Терявяйнен (Агв, Ліндхольм), 1:3 – 26 Кессел (Думулин, Гюнцель), 1:4 – 28 Кессел (Гюнцель, Шейэн), 1:5 – 49 Кросбі (Летанг, Малкін), 1:6 – 52 Малкін (Астон-Різ)

Сент-Луїс – Вінніпег– 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 10 Уілер (Шайфли, Коннор), 0:2 – 10 Петан (Шайфли), 0:3 – 18 Коннор (Бафлин, Уілер), 0:4 – 26 Лайні (Копп, Елерс)

Чикаго – Сан-Хосе– 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 25 Рутта (Шмальц, Дюклер), 2:0 – 42 Шмальц (Дюклер), 2:1 – 52 Майєр (Павелскі, Бернс), 3:1 – 59 Анісімов (Рутта, Юрчо)

Вегас – Ванкувер– 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 2 Гика (Карпентер, Энгелланд), 1:1 – 11 Берча (Ганьє), 1:2 – 13 Ванек (Х. Сивин, Д. Сивин), 2:2 – 14 Карлссон (Макнэбб, Сміт), 3:2 – 25 Карлссон (Сміт, Маршессо), 4:2 – 26 Маршессо (Сміт, Карлссон), 5:2 – 38 Носек (Меррілл, Перон), 5:3 – 44 Д. Седін (Босер, Едлер), 6:3 – 58 Перон