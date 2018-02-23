"Торонто" виграв восьмий домашній матч поспіль в НХЛ

"Мейпл Ліфз" обіграли в серії булітів "Нью-Йорк Айлендерс".

У ніч на п'ятницю в центральному матчі Національної хокейної ліги "Торонто" обіграв "Нью-Йорк Айлендерс" і здобув восьму домашню перемогу поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

Остон Меттьюз зрівняв рахунок в кінці третього періоду, допоміг "Торонто" перемогти в серії булітів і довести виграшну серію домашніх матчів до восьми. Однак за хвилину до кінця третього періоду Меттьюз залишив лід після силових прийомів Адама Пелеха і Кела Клаттербака. Новин про його стан не надходило.

Єдиним реалізували штрафний кидок став Тайлер Бозак. "Мейпл Ліфс" здобули 12-ту перемогу в 14 матчах і на відстань одного очка наблизилися до займає друге місце в Атлантичному дивізіоні "Бостону". Втім, у "Брюїнз" є п'ять ігор у запасі.

Голом і двома передачами у "Айлендерс" відзначився Меттью Барзал. "Нью-Йорк" ділить місце другий "вайлд-кард" Східної конференції з "Коламбусом".

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

22 лютого.

Торонто – Айлендерс – 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 8 Пулок (Барзэл, Хікі), 0:2 – 11 Барзэл (Ат, Бовилье), 1:2 – 17 Марнер (Марло, Кадри), 2:2 – 41 Райллі (ван Римсдайк, Браун), 2:3 – 43 Еберле (Бовилье, Барзэл), 3:3 – 56 Меттьюс (Хайман, Гардінер)

Нью-Джерсі – Міннесота– 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Шайби: 1:0 – 10 Хол (Ватанен, Палмиери), 2:0 – 24 Ноусен (Вуд, Зейджак), 2:1 – 27 Райллі (Дамба, Нідеррайтер), 2:2 – 32 Ерікссон Ек (Гранлунд, Уинник), 2:3 – 33 Стюарт (Силер), 2:4 – 58 Е. Стаал (Койл)

Філадельфія – Коламбус– 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 0:1 – 32 Панарін, 1:1 – 42 Жиру (Гостисбеер, Кутюр'є), 2:1 – 49 Патрік (Жиру, Гостисбеер)

Монреаль – Рейнджерс– 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 6 Плеканец (Галлахер, Байрон), 2:0 – 23 Петрі (Делорье, Юдон), 2:1 – 57 Гейс (Деарнэ, Деанджело), 3:1 – 58 Дано (Плеканец)

Оттава – Тампа-Бей– 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Шайби: 0:1 – 9 Джонсон (Куниць, Гурде), 1:1 – 14 Дзингел (Брассар, Стоун), 1:2 – 16 Хедман (Намісників, Кучеров), 1:3 – 23 Намісників (Стэмкос, Кучеров), 1:4 – 39 Пойнт (Киллорн, Гурде), 2:4 – 48 Боровецки (Сісі, Райан), 3:4 – 57 Брассар (Карлссон, Стоун)

Детройт – Баффало – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 3 Ристолайнен (Ларссон, Beaulieu), 1:1 – 23 Ерікссон, 1:2 – 33 Кейн (Ристолайнен, Поминвилл), 2:2 – 58 Абделькадер (Зеттерберг, Нільсен), 2:3 – 64 Сканделла (Райнхарт, Ларссон)

Флорида – Вашингтон– 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 4 Мамин (Маккошен, Сивиур), 1:1 – 18 Еллер (Бураковски, Конноллі), 1:2 – 29 Бураковски (Овечкін), 2:2 – 56 Бьюгстэд (Дадонов, Барков), 3:2 – 59 Трочек (Йэндл, Юбердо)

Нешвілл – Сан-Хосе– 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)

Шайби: 1:0 – 1 Боніно (Елліс, Йосі), 2:0 – 19 Хартнелл (Йернкрук, Боніно), 2:1 – 28 Кутюр (Браун, Лабанк), 3:1 – 35 Фіала (Джохансен, Суббан), 4:1 – 43 Арвідссон (Сміт, Суббан), 5:1 – 46 Джохансен (Йосі), 6:1 – 51 Екхольм (Арвідссон, Форсберг), 7:1 – 57 Йернкрук

Едмонтон – Колорадо – 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – 22 Драйзайтль (Макдэвид, Беннінг), 2:0 – 34 Кэссиан (Летесту), 2:1 – 39 Жирар (Седерберг), 2:2 – 40 Вілсон (Керфут, Джост) 3:2 – 62 Макдэвид (Клефбом, Драйзайтль)

Аризона – Калгарі– 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Шайби: 1:0 – 1 Степан (Демерс, Екман-Ларссон), 1:1 – 11 Беннетт (Джиордано, Годро), 1:2 – 13 Годро (Беннетт, Монахан), 1:3 – 28 Монахан (Годро, Хемілтон), 1:4 – 45 Янковський, 1:5 – 51 Ткачак (Фролік, Хемілтон), 2:5 – 57 Коннотон (Мартинук, Казінс)

Лос-Анджелес – Даллас 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 – 51 Сегін (Патерин), 0:2 – 59 Радулов