ХК "Донбас" перервав свою унікальну безпрограшну серію в УХЛ, програвши "Білому Барсу"

Серія без поразок "Донбаса" тривала 37 матчів.

Відбулися всі матчі 38-го туру Української хокейної ліги.

У Білій Церкві "Білий Барс" здобув історичну перемогу над "Донбасом" з рахунком 5:2. Це перша поразка "Донбасу" в нинішньому сезоні, повідомляє сайт УХЛ.

"Білий Барс" перервав унікальну 37-матчеву безпрограшну серію "Донбасу", яка є абсолютним рекордом в історії українського хокею.

Завдяки відмінній грі на добиванні Ярослава Свищева "Донбасу" вдалося відкрити рахунок. Відповіді від господарів довго чекати не довелося - на 15-й хвилині матчу Дмитро Даниленко з передачі Євгена Тимченка пробив Богдана Дяченка, зрівнявши рахунок у матчі.

На початку другої двадцятихвилинки підопічним Костянтина Буценка вдалося заволодіти перевагою і вийти вперед - спочатку форвард Максим Разумов переграв голкіпера «Донбасу», а через дві хвилини Дмитро Даниленко зробив дубль, збільшивши перевагу своєї команди до двох шайб.

Однак, до кінця другого періоду донеччанам вдалося відіграти одну шайбу, завдяки кидку Микити Новікова. Російський легіонер гостей зміг «проштовхнути» ігровий снаряд у сітку воріт Сергія Люльчука.

Заключну двадцятихвилинку команди почали більш активно - підопічні Сергія Вітера прикладали максимум зусиль, щоб відіграти пропущені шайби, а «барси» намагалися зберегти свою перевагу в рахунку.

За три хвилини до фінальної сирени підопічні Костянтина Буценка знову збільшили розрив до двох шайб - точним кидком Максима Разумова. Це взяття воріт фактично не залишило шансів лідеру поточного чемпіонату переграти супротивника з Білої Церкви.

Під завісу поєдинку Максим Ядловський відправив п'яту шайбу у порожні ворота донеччан, встановивши остаточний рахунок - 5:2.

«Білий Барс» – «Донбас» – 5:2 (1:1; 2:1; 2:0)

Голи: 0:1 – Свищев (Мостовий, Ворона) – 05:42, 1:1 – Даниленко (Тимченко, Ромащенко) – 14:34, 2:1 – Разумов (Лесников) – 24:40, 3:1 – Даниленко (Ромащенко) – 26:34, 3:2 – Новіков (Мазур, Денискін) – 37:29, 4:2 – Разумов (Бондаренко, Панов) – 56:50, 5:2 – Ядловський (Ромащенко) – 59:28 (ПВ)

Броварські «Вовки» впевнено на своєму майданчику перемогли «Галицьких Левів». В рамках другого періоду Олексій Овчинников оформив хет-трик, додавши до цього ще і дві результативні передачі. Дублем відзначився Михайло Шахов, а білорус Сергій Мікульчик оформив асистентський покер. У гостей обидві шайби на рахунку юніорської ланки Чіканцев – Панченко – Абаджян.

«Вовки» – «Галицькі Леви» – 6:2 (1:1; 4:1; 1:0)

Шайби: 0:1 Тонковид (Панченко, Абаджян – більш.), 6:24. 1:1 Шапіро (Мікульчик, Бугаєв – більш.), 10:06. 2:1 Овчинников (Черемнов, Бугаєв – більш.), 22:19. 3:1 Шахов (Овчинников, Мікульчик), 25:47. 3:2 Абаджян (Чіканцев, Панченко), 34:54. 4:2 Овчинников (Шахов, Мікульчик), 36:31. 5:2 Овчинников (Шахов, Мікульчик), 38:11. 6:2 Шахов (Овчинников, Мікульчик), 30:52.

У ще одному матчі 38-го туру УХЛ харківське "Динамо" вперше зуміло обіграти "Кременчук". Все вирішилося в заключному періоді, коли вилучення у складі «Кременчука» зіграло на руку команді Олександра Сеуканда: Володимир Чердак підтвердив статус лідера і капітана команди і забив єдину шайбу в матчі. Динамівці зобов'язані своєю перемогою і голкіперу Владиславу Гурко, який майстерно відбивав усі кидки противника.

«Кременчуг» – МХК «Динамо» (0:0, 0:0, 0:1)

Голи: 0:1 Чердак (Піддубний, Олійник - більш.), 45:24