"Вегас" очолив загальну таблицю НХЛ і встановив рекорд за кількістю домашніх перемог для новачків

"Голден Найтс" обіграли "Калгарі" з рахунком 7:3.

У ніч на четвер в центральному матчі дня Національної хокейної ліги "Вегас" переграв "Калгарі", очолив загальну таблицю ліги і встановив рекорд НХЛ за кількістю домашніх перемог для команд-новачків, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Голден Найтс" обіграли "Калгарі" з рахунком 7:3.

"Голден Найтс" встановили черговий рекорд для команди, яка проводить перший сезон в НХЛ. Здобувши ефектну перемогу над "Калгарі", "Вегас" виграв удома у 23-й раз в сезоні, побивши рекорд "Хартфорд Уэйлерз" сезону 1979-80. Також "Голден Найтс" набрали 84 очки, побивши рекорд "Флориди Пэнтерз" (1993-94), і очолили загальну таблицю ліги, на один бал випередивши "Тампу". У боротьбі за перше місце Західної конференції "Вегас" на три очки випереджає "Нешвілл".

Всі сім шайб у "Голден Найтс" забили різні хокеїсти, а шість гравців набрали по два очки. Марк-Андре Флері відбив 28 кидків. Вільям Карлссон забив 31-й гол у сезоні і вийшов на одноосібне четверте місце в списку снайперів, поступаючись тільки Олександру Овечкину (36), Євгену Малкіну (33) і Микиті Кучерова (32). Райлі Сміт став п'ятим гравцем "Вегаса", на чиєму рахунку виявилося 20 шайб у сезоні.

Нападаючий "Калгарі" Джонні Годро зробив одну передачу (51-ю в сезоні) і досяг позначки в 70 очок. Він ділить друге місце в списку бомбардирів з Клодом Жиру з "Філадельфії" і Малкіним.

"Флеймс" зазнали другої поразки поспіль і на два очки відстають від "Міннесоти" і "Лос-Анджелеса" в боротьбі за другу "вайлд-кард" Західної конференції.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

21 лютого.

Чикаго – Оттава 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – 14 Кейн (Хиностроза, Кемпф), 1:1 – 15 Сміт (Стоун, Брассар), 2:1 – 25 Анісімов (Густафссон, Кейн), 2:2 – 32 Дюшен (Клаэссон, Стоун).

Анахайм – Даллас 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 13 Ліндхольм (Монтур, Гецлаф), 2:0 – 44 Гецлаф (Грант, Бошемен).

Вегас – Калгарі 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Шайби: 1:0 – 2 Карпентер, 1:1 – 16 Броді (Стэйджан, Хэмоник), 2:1 – 19 Карлссон (Шмідт, Сміт), 2:2 – 20 Хемілтон (Джиордано, Баклунд), 3:2 – 21 Сміт (Маршессо, Міллер), 3:3 – 31 Ткачак (Хемілтон, Годро), 4:3 – 33 (Хаула, Перон), 5:3 – 43 Сбиса (Так), 6:3 – 51 Хаула (Перон, Сбиса), 7:3 – 54 Ікін (Карпентер).