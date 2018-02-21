"Колорадо" забив п'ять голів в більшості і переграв "Ванкувер" в НХЛ

Матч завершився з рахунком 5:4 в овертаймі.

У ніч на середу в Національній хокейній лізі "Колорадо" забив п'ять голів в більшості в матчі з "Ванкувером" і виграв, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився в овертаймі - з рахунком 5:4.

"Евеланш" забили усі п'ять голів у більшості, а захисник Тайсон Беррі взяв участь у всіх з них, ставши першим захисником в історії клубу з подібним досягненням. Гол і три передачі зробив Нейтан Маккіннон. "Колорадо" поступався з рахунком 1:4 у кінці другого періоду, а зрівняв рахунок за 3:01 хвилини до кінця третього за рахунок шайби Беррі. Гол Маккіннона в овертаймі став 100-м у кар'єрі.

НХЛ. Регулярний чемпіонат

20 лютого.

Торонто – Флорида– 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – 19 ван Римсдайк (Бозак, Гардінер)

Нью-Джерсі – Коламбус– 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 0:1 – 5 Дженнер (Веренски), 1:1 – 21 Хол (Хишир), 1:2 – 33 Харрінгтон (Дюбуа, Панарін)

Філадельфія – Монреаль – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 17 Петрі (Юдон, Алзнер), 1:1 – 27 Патрік (Ворачек, Жиру), 1:2 – 48 Байрон (Галлахер, Плеканец), 2:2 – 58 Ворачек (Гостисбеер, Кутюр'є), 3:2 – 61 Ворачек (Філппула, Гостисбеер)

Вашингтон – Тампа-Бей– 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 2 Пойнт (Гурде, Келлахан), 0:2 – 16 Куниць (Келлахан, Швидкий), 0:3 – 17 Пойнт (Строльман), 1:3 – 29 Еллер (Конноллі, Орлов), 2:3 – 51 Овечкін (Нісканен), 2:4 – 52 Кучеров (Коберн)

Детройт – Нешвілл– 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 4 Хартнелл (Елліс, Йосі), 0:2 – 9 Терріс (Сміт, Йосі), 1:2 – 30 Атанасиу (Ларкін), 1:3 – 44 Арвідссон (Елліс, Суббан), 2:3 – 47 Татар (Абделькадер, Атанасиу)

Сент-Луїс – Сан-Хосе– 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайби: 0:1 – 26 Кутюр (Браун, Бедкер), 1:1 – 28 Барбашов (Яшкін, Бродзяк), 1:2 – 32 Донський (Влэшик, Кутюр), 1:3 – 35 Бедкер (Хансен, Тірні), 2:3 – 39 Тарасенко (Данн)

Вінніпег – Лос-Анджелес– 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Шайби: 1:0 – 5 Уілер (Лайне, Бафлин), 1:1 – 21 Мартінес (Пірсона, Кемпе), 1:2 – 37 Фанюф (Амадио, Мартінес), 2:2 – 38 Бафлин (Рословик, Майерс), 2:3 – 46 Мітчелл (Маззин, Кемпе), 2:4 – 55 Браун (Копітар, Тоффолі), 3:4 – 59 Лайні (Літтл, Уілер)

Едмонтон – Бостон– 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Шайби: 1:0 – 18 Строум, 2:0 – 31 Хайра (Нерс, Слепышев), 2:1 – 44 Эккиари (Карло, Крюг), 2:2 – 51 Гжельчик (Макевой, Неш), 2:3 – 58 Крейчі (Бэкес, Хейнен)

Ванкувер – Колорадо 4:5 (0:0, 4:3, 0:1)

Шайби: 1:0 – 20 Арчибальд (Ерікссон, Саттер), 1:1 – 30 Джост (Маккіннон, Беррі), 2:1 – 33 Голдобін (Берча, Пулио), 3:1 – 33 Саттер (Голдобін), 4:1 – 35 Хорват (Босер), 4:2 – 37 Рантанен (Маккіннон, Беррі), 4:3 – 39 Ландескуг (Беррі, Маккіннон), 4:4 – 56 Беррі (Ландескуг, Рантанен), 4:5 – 63 Маккіннон (Рантанен, Беррі)