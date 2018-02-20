Хокейний "Кременчук" обіграв харківське "Динамо" в матчі УХЛ

Гра завершилася з рахунком 4:3.

У Кременчуці на арені "Айсберг" завершився черговий матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчук" приймав харківське "Динамо" і зумів обіграти суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 4:3.

Матч вийшов добрим, з цікавим сюжетом. Двічі МХК «Динамо» виходило вперед, але «Кременчук» таки переломив хід поєдинку на свою користь. Вирішальний гол на 57-й хвилині забив гравець господарів льоду Артем Шиманський, який знайшов щілину між голкіпером харків'ян Гурко і каркасом воріт, і зробив рахунок 4:3.

Завтра команди проведуть ще один матч. Початок – о 18:00.

УХЛ. Регулярний чемпіонат.

ХК " Кременчуг — Динамо Харків 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Шайби: 00:43 Чердак — 0:1; 11:39 Толстушко (больш.) — 1:1; 12:00 Максименко — 1:2; 13:27 Карпенко (больш.) — 2:2; 37:39 Чернишенко (больш.) — 3:2; 33:14 Худяков — 3:3; 55:36 Шиманський — 4:3