"Вашингтон" обіграв "Баффало" і повернув собі лідерство в Столичному дивізіоні НХЛ

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь "капіталістів".

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі "Вашингтон Кепіталс" переграв "Баффало Сейбрз" і повернув собі лідерство в Столичному дивізіоні, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 3:2.

"Вашингтон" завдяки 35-му в сезоні голу Олександра Овечкіна обіграв "Баффало" і повернувся на перше місце Столичного дивізіону, обійшовши "Піттсбург".

Овечкін забив 35-й гол і став 12-м гравцем в історії НХЛ, який забив 35 голів у 10 і більше сезонах. Минулого року на його рахунку було 33 шайби. Визнаний першою зіркою зустрічі Овечкін виправився за зустріч з "Чикаго" (1:7), де він вперше в кар'єрі жодного разу не кинув у бік воріт.

"У минулому матчі я грав у свою гру, - сказав Овечкін, визнаний першою зіркою понеділкової зустрічі. - Думаю, що це був мій особистий найгірший матч за всю кар'єру. І я повністю беру на себе провину за це. Але сьогодні вийшло добре відповісти, і ми взяли два очки".

Переможну шайбу в порожні ворота закинув Євген Кузнєцов, зробивши рахунок 3:1. У свою чергу, "Сэйбрз" вдруге пробили Філіпа Грубауера, який зробив 32 сейва, за три секунди до кінця третього періоду.

"Баффало" програв в третій раз поспіль. Голкіпер Чед Джонсон, який замінив отримавшого травму Робіна Ленера, відбив 27 кидків.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

19 лютого.

Айлендерс – Міннесота– 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)

Шайби: 0:1 – 7 Ерікссон Ек (Енніс, Койл), 1:1 – 19 Джонстон (Сизикас, Бойчак), 2:1 – 21 (Пулок, Хікі), 2:2 – 29 Каллен (Дамба, Сутер), 2:3 – 32 Цукер (Дамба, Сутер), 2:4 – 34 Енніс (Сперджен, Каллен), 3:4 – 36 Фріц (Ат), 3:5 – 56 Цукер (Е. Стаал)

Баффало – Вашингтон– 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Шайби: 0:1 – 21 Овечкін (Карлсон, Юос), 0:2 – 33 Карлсон (Врана, Оши), 1:2 – 52 Окпосо (Родрігес, Вілсон), 2:2 – 59 Кейн (Райнхарт, О'райллі), 2:3 – 59 Кузнєцов ()

Калгарі – Бостон – 1:2 ВІД (0:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – 5 Пастрняк (Бержерон), 1:1 – 25 Ткачак (Годро, Монахан), 1:2 – 63 Маршанд (Неш)

Нешвілл – Оттава– 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 9 Йосі (Терріс, Елліс), 2:0 – 14 Арвідссон (Форсберг, Джохансен), 2:1 – 16 Пажо (Карлссон, Стоун), 3:1 – 26 Елліс (Фіала, Йосі), 3:2 – 28 Маккормік (Шор, Клаэссон), 4:2 – 30 Арвідссон (Форсберг), 5:2 – 48 Сміт (Фіала)

Чикаго – Лос-Анджелес– 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 8 Мітчелл (Кліффорд, Томпсон), 0:2 – 16 Эндрофф (Амадио, Бродзински), 0:3 – 24 Фанюф (Кемпе, Мартінес), 1:3 – 41 Шарп (Дальстрем)

Вегас – Анахайм– 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 13 Сильверберг (Ракелль, Кольяно), 0:2 – 47 Менсон (Ракелль, Гецлаф)