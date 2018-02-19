"Торонто" переграв "Детройт", "Вінніпег" розгромив "Флориду" в НХЛ

Відбулися матчі регулярного чемпіонату.

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися чергові матчі. "Рейнджерс" пропустили сім шайб від "Філадельфії" в домашній зустрічі і зазнали четвертої поразки поспіль.

"Торонто" вирвав перемогу в гостях у "Детройта", а "Нью-Джерсі" в овертаймі врятувався у зустрічі з "Кароліною".

Рейнджерс – Філадельфія– 4:7 (3:3, 1:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – 1 Гейс (Спрул), 1:1 – 4 Макдоналд (Лехтеря, Філппула), 2:1 – 10 Неш (Бучневич, Шей), 2:2 – 12 Лоутон (Проворов), 2:3 – 14 Меннінг (Конекни, Жиру), 3:3 – 17 Зукарелло-Асен (Холланд), 3:4 – 22 Патрік (Меннінг, Сіммондс), 4:4 – 25 Холланд (Маклауд, Холден), 4:5 – 35 Конекни (Жиру, Кутюр'є), 4:6 – 49 Жиру (Конекни), 4:7 – 52 Лехтеря (Філппула, Уіс)

Колорадо – Едмонтон– 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Шайби: 1:0 – 4 Джост, 1:1 – 31 Макдевід (Беннінг, Маруна), 2:1 – 33 Керфут (Уілсон, Ліндхольм), 2:2 – 48 Макдевід (Рассел, Драйзайтль), 2:3 – 53 Строум (Ларссон, Каммаллері), 2:4 – 58 Макдевід (Клефбом, Драйзайтль)

Кароліна – Нью-Джерсі – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – 10 Хишир (Кинкейд, Ватанен), 1:1 – 26 Терявяйнен (Раск, ван Рімсдайк), 1:2 – 35 Заха (Мур), 2:2 – 58 Скіннер (Піску, Слевін), 2:3 – 64 Хол (Ватанен, Палмієрі)

Коламбус – Піттсбург– 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 1 Шейен (Гюнцель, Олексяк), 0:2 – 6 Думулін (Раст, Малкін), 1:2 – 9 Панарін (Дюбуа, Еткінсон), 1:3 – 11 Шейен (Олексяк, Гюнцель), 1:4 – 29 Астон-Різ (Летанг, Ханвик), 2:4 – 42 Веннберг (Дженнер), 2:5 – 54 Гюнцель (Мяяття)

Детройт – Торонто– 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайби: 1:0 – 25 Манта (Татар, Нюквист), 1:1 – 27 ван Рімсдайк (Бозак, Гардінер), 1:2 – 27 Марнер (Кадрі), 2:2 – 49 Зеттерберг (Хелм, Нюквист), 2:3 – 59 Меттьюс (Хайман, В. Нюландер)

Сан-Хосе – Даллас– 5:2 (4:0, 1:0, 0:2)

Шайби: 1:0 – 1 Павелскі (Влешик, Майєр), 2:0 – 5 Карлссон (Павелскі, Майєр), 3:0 – 15 Бедкер (Хансен, Браун), 4:0 – 17 Бедкер (Влешик, Тірні), 5:0 – 25 Браун (Влешик, Павелскі), 5:1 – 45 Сміт (Джонс, Річі), 5:2 – 48 Питлик (Руссель, Клингберг)

Вінніпег – Флорида– 7:2 (1:1, 2:1, 4:0)

Шайби: 0:1 – 8 Мальгін (Бьюгстэд, Метісон), 1:1 – 12 Коннор (Лайне, Уілер), 2:1 – 24 Елерс (Морріссі, Майерс), 2:2 – 27 Барков (Йєндл, Дадонов), 3:2 – 38 Шайфлі (Бафлін, Уілер), 4:2 – 43 Коннор (Майерс, Уілер), 5:2 – 46 Літтл (Перро, Майерс), 6:2 – 55 Перро (Рословик), 7:2 – 58 Лайні (Перро, Літтл)