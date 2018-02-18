"Чикаго" розгромив "Вашингтон", закинувши сім шайб у матчі НХЛ

"Тампа-Бей" поступилася "Нью-Джерсі", "Піттсбург" дотиснув "Торонто".

Напередодні відбулися чергові матчі регулярної першості НХЛ. "Чикаго" вдома розгромив "Вашингтон", закинувши сім шайб у ворота гостей. "Ванкувер" також здобув перемогу з великим рахунком над "Бостоном", повідомляє офіційний сайт ліги. Баффало – Лос-Анджелес– 2:4 (0:1, 0:3, 2:0) Шайби: 0:1 – 11 Амадіо (Ендрофф), 0:2 – 32 Копітар (Браун), 0:3 – 36 Копітар (Браун, Іафалло), 0:4 – 37 Амадіо (Дауті, Бродзінскі), 1:4 – 40 Сканделла, 2:4 – 56 Рістолайнен Оттава – Рейнджерс– 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Шайби: 1:0 – 1 Стоун (Сміт, Брассар), 2:0 – 12 Одуя (Дюшен, Карлссон), 2:1 – 16 Грабнер (Бучневич, Спрул), 3:1 – 31 Дюшен (Сісі, Шабо), 3:2 – 34 Зибанежад ( Міллер, Зукарелло-Асен), 4:2 – 38 Брассар (Сміт, Боровецкі), 5:2 – 47 Шабо (Стоун, Брассар), 5:3 – 55 Грабнер (Гейс), 6:3 – 57 Пяярві-Свенссон (Пажо, Сісі) Міннесота – Анахайм – 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) Шайби: 0:1 – 1 Перрі (Ліндхольм, Хенрік), 1:1 – 15 Койву, 2:1 – 27 Цукер (Проссер), 2:2 – 46 Каші (Річі, Ліндхольм) Аризона – Едмонтон– 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Шайби: 1:0 – 3 Дворак (Фішер, Екман-Ларссон) Піттсбург – Торонто– 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) Шайби: 1:0 – 3 Хагелін (Малкін, Раст), 1:1 – 6 Браун (Бозак, ван Рімсдайк), 1:2 – 10 Бозак (Полак, Дермотт), 2:2 – 11 Малкін (Хагелін, Раст), 3:2 – 25 Астон-Різ (Летанг, Коул), 3:3 – 35 Марло (Меттьюс, Браун), 4:3 – 47 Мяяття (Рівс, Ханвик), 5:3 – 56 Раст (Малкін, Летанг) Тампа-Бей – Нью-Джерсі– 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) Шайби: 0:1 – 2 Лавджой, 1:1 – 12 Куниць (Келлахан), 2:1 – 22 Пойнт (Гурде, Сергачов), 2:2 – 23 Хишир (Ватанен, Хол), 2:3 – 26 Заха (Лавджой, Ватанен), 2:4 – 41 Вуд (Ноусен), 3:4 – 45 Стнмкос (Кучеров, Хедман) Вегас – Монреаль– 6:3 (3:2, 2:0, 1:1) Шайби: 1:0 – 2 Сміт (Маршессо, Шмідт), 1:1 – 4 Юдон (Морроу, Пачиоретті), 2:1 – 6 Хант (Сбиса), 3:1 – 9 Носек (Карпентер, Хаула), 3:2 – 11 Щербак (Алзнер, Гальченюк), 4:2 – 23 Карпентер (Маршессо, Міллер), 5:2 – 23 Сміт (Маршессо, Енгелланд), 6:2 – 44 Шмідт (Карлссон, Сміт), 6:3 – 48 Друен (Галлахер, Петрі) Нешвілл – Детройт– 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) Шайби: 0:1 – 4 Вітковскі (Манта, Абделькадер), 0:2 – 10 Нюквист (ДеКайзер, Дженсен), 1:2 – 54 Сміт (Сарос, Суббан), 1:3 – 58 Хелм (Нільсен) Чикаго – Вашингтон– 7:1 (3:1, 3:0, 1:0) Шайби: 1:0 – 6 Тейвс (Саад), 1:1 – 10 Вілсон (Нісканен), 2:1 – 12 Саад (Тейвс, Хіностроза), 3:1 – 19 Шмальц (Сібрук, Дальстрем), 4:1 – 36 Кейн (Тейвс), 5:1 – 37 Хартман (Кемпні), 6:1 – 38 Анісімов (Кейн, Хіностроза), 7:1 – 48 Дебринкат (Шарп, Хартман) Калгарі – Флорида– 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) Шайби: 0:1 – 1 Метісон, 1:1 – 14 Хемілтон (Монахан, Джіордано), 1:2 – 20 Трочек (Барков), 1:3 – 23 Дадонов (Трочек, Йєндл), 1:4 – 26 Барков (Екблад, Дадонов), 2:4 – 32 Хемілтон (Ткачак, Монахан), 2:5 – 43 Метісон (Барков, Писик), 2:6 – 45 Макканн (Петрович, Уігар), 3:6 – 51 Хемілтон Ванкувер – Бостон– 6:1 (4:0, 1:0, 1:1) Шайби: 1:0 – 2 Ерікссон (Едлер, Д. Седін), 2:0 – 10 Д. Седін (Х. Седін, Ванек), 3:0 – 11 Хорват (Нільссон, Стечер), 4:0 – 18 Берча, 5:0 – 22 Дауд (Віртанен, Пуліо), 5:1 – 42 Шаллер (Крюг), 6:1 – 51 Ерікссон (Пуліо)

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