"Айлендерс" вдруге поспіль обіграли прямого конкурента в боротьбі за плей-офф НХЛ

"Нью-Йорк" виграв у "Кароліни" з рахунком 3:0.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі "Нью-Йорк Айлендерс" в дуже важливому матчі з турнірної точки зору обіграли "Кароліну Хайррікейнз", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 3:0.

45 сейвів Томаса Грайсса принесли "Айлендерс" перемогу в матчі з прямим конкурентом у боротьбі за плей-офф. "Нью-Йорк" вдруге за два дні здобув суху перемогу і піднявся на місце другої "вайлд-кард", на одне очко випередивши "Коламбус" і "Айлендерс". Успіх команді Дуга Уейта принесли голи Джонні Бойчука і Ентоні Бовілье, а також шайба Джона Тавареса у порожні ворота, що стала для капітана "Айлендерс" 30-ю у сезоні.

Напередодні "Айлендерс" з рахунком 3:0 обіграли іншу команду з Нью-Йорка - "Рейнджерс" - коли 50 сейвів зробив Ярослав Халак. "Айлендерс" стали першою в історії НХЛ командою, яка зіграла на нуль в спарених матчах, коли її воротарі робили не менше 40 сейвів.

"Кароліна" зазнала другої поразки поспіль.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

16 лютого.

Коламбус – Філадельфія – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 31 Сіммондс (Патрік, Гостисбеер), 1:1 – 56 Еткінсон (Савар, Кукан), 1:2 – 61 Кутюр'є (Конекны)

Кароліна – Айлендерс– 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 30 Бойчак (Нельсон, Джонстон), 0:2 – 52 Бовилье, 0:3 – 59 Таварес

Вінніпег – Колорадо– 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 10 Уілер (Енстрем, Шайфли), 2:0 – 30 Коннор (Wheeler, Бафлин), 3:0 – 35 Копп (Шайфли), 4:0 – 39 Лайні (Шайфли, Бафлин), 5:0 – 45 Елерс (Майерс), 6:0 – 47 Уілер (Майерс, Лайні), 6:1 – 54 Рантанен

Даллас – Сент-Луїс– 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 22 Янмарк-Нюлен (Ганзал, Клингберг), 2:0 – 50 Джонс (Мето, Бенн), 2:1 – 58 Шенн (Тарасенко, Шварц)