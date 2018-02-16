"Піттсбург" здобув 10-у домашню перемогу поспіль, "Вегас" першим на Заході набрав 80 очок в НХЛ

"Пінгвінз" обіграв "Лос-Анджелес Кінгс" з рахунком 3:1.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Піттсбург Пінгвінз" здобув 10-у домашню перемогу поспіль, а новачок ліги "Вегас Голден Найтс" першим в Західній конференції набрав 80 очок, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Піттсбург" здобув третю перемогу поспіль і 10-у вдома, зміцнивши другу позицію в Столичному дивізіоні. Головним героєм "Пінгвінз" став Метт Мюррей, який відбив 34 кидка у своєму 100-му матчі в НХЛ. Переможну шайбу закинув новачок Зак Астон-Різ, який забив третій гол за дві гри. Євген Малкін на останній хвилині вразив порожні ворота, забивши 32-й гол у сезоні, і не відпустив Овечкіна (34) в суперечці снайперів. На рахунку росіянина 17 очок в останніх дев'яти іграх.

Єдиний гол "Лос-Анджелеса" забив Діон Фанеф, у вівторок обмінений з "Оттави". Це був його перший матч за "Кінгз", які залишилися в трьох очках від кубкової зони.

У свою чергу, "Вегас" здобув перемогу над "Едмонтон Ойлерс", яку забезпечили 28 сейвів Марка-Андре Флері. а Вільям Карлссон став першим гравцем "Голден Найтс", забив 30 голів. Також це стало його 50-м очком в сезоні і 100-м в кар'єрі. "Вегас" на три очки випереджає "Нешвілл" і на один бал відстає від "Дніпра".

"Едмонтон" зазнав п'ятої поразки поспіль і шостої у восьми зустрічах. Єдиний гол "Ойлерс", які на 18 очок відстають від зони плей-офф, забив Леон Драйзайтль. Сезон для команди Тодда Маклеллана можна вважати закінченим.

НХЛ. Регулярний чемпіонат.

15 лютого.

Нью-Джерсі – Кароліна– 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Шайби: 0:1 – 17 Скіннер (Вільямс, Раск), 1:1 – 19 Сиверсон (Хишир), 2:1 – 26 Ноусен (Вуд, Зейджак), 2:2 – 27 Піску (Вільямс, Слэвин), 3:2 – 37 Палмиери (Мур, Хишир), 4:2 – 48 Хишир (Кинкейд, Хол), 5:2 – 48 Ноусен (Сиверсон)

Айлендерс – Рейнджерс– 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – 4 Бейлі (Барзэл, Ледді), 2:0 – 35 Еберле (Барзэл, Ледді), 3:0 – 43 Хікі (Бовилье, Барзэл)

Піттсбург – Лос-Анджелес– 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 1:0 – 26 Рівс, 1:1 – 27 Фанюф (Мартінес, Кемпе), 2:1 – 45 Астон-Різ (Мяяття, Летанг), 3:1 – 59 Малкін (Раст, Кросбі)

Оттава – Баффало – 3:2 ВІД (0:1, 0:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – 6 Вілсон (Больє, Ларссон), 1:1 – 45 Габорік (Дюшен, Карлссон), 1:2 – 55 Родрігес (Нельсон, Окпосо), 2:2 – 59 Брассар (Дюшен, Габорік), 3:2 – 61 Хоффман (Дюшен, Карлссон)

Тампа-Бей – Детройт– 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 3 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 2:0 – 7 Кучеров (Хедман, Намісників), 3:0 – 38 Стэмкос (Хедман, Кучеров), 3:1 – 39 Татар (Бертуцци, Крунвалль), 4:1 – 41 Киллорн (Пойнт, Кучеров)

Нешвілл – Калгарі– 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Шайби: 1:0 – 13 Джохансен (Елліс, Сміт), 1:1 – 19 Ткачак (Джиордано, Монахан), 2:1 – 29 Вебер (Джохансен, Арвідссон), 2:2 – 34 Хемілтон (Годро, Монахан), 2:3 – 43 Янковскі (Беннетт, Ткачак), 2:4 – 50 Лазар (Хемілтон), 3:4 – 52 Боніно (Оберг)

Міннесота – Вашингтон– 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)

Шайби: 0:1 – 20 Вілсон (Орлов, Овечкін), 0:2 – 25 Овечкін (Бураковски), 0:3 – 42 Бураковски (Грубауэр, Конноллі), 1:3 – 44 Нідеррайтер (Олофссон, Койву), 1:4 – 55 Бэкстрем (Уілсон, Овечкін), 2:4 – 56 Е. Стаал (Сутер, Гранлунд), 2:5 – 57 Вілсон (Овечкін, Бэкстрем)

Чикаго – Анахайм– 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 21 Кіт (Тэйвс, Дебринкат), 1:1 – 29 Річі (Каші), 2:1 – 29 Саад (Хиностроза), 2:2 – 32 Каші (Хенрік), 2:3 – 48 Хенрік (Річі, Каші)

Аризона – Монреаль– 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – 13 Келлер (Будинок, Екман-Ларссон), 2:0 – 20 Перлини (Степан, Келлер), 3:0 – 21 Перлини (Степан, Екман-Ларссон), 3:1 – 45 Галлахер (Пачиоретті, Гальченюк), 3:2 – 47 Карр (Плеканец), 4:2 – 50 Рідер (Екман-Ларссон, Келлер), 5:2 – 56 Арчибальд (Рідер)

Вегас – Едмонтон– 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 1:0 – 13 Карпентер (Бельмар, Энгелланд), 2:0 – 24 Маршессо (Сміт, Шмідт), 3:0 – 32 Карлссон (Хант, Перон), 4:0 – 44 Хаула (Перон, Ніл), 4:1 – 52 Драйзайтль (Каммаллери, Клефбом)

Сан-Хосе – Ванкувер– 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайби: 1:0 – 8 Бедкер (Хансен, Тірні), 2:0 – 24 Бернс (Кутюр, Райан), 3:0 – 43 Серенсен (Влэшик, Браун), 3:1 – 46 Д. Седін (Х. Сивин, Ванек), 4:1 – 52 Тірні (Бедкер, Бернс)