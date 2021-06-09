Президент України Володимир Зеленський, який вже встиг оцінити оновлену славнозвісну форму збірної України з футболу, поміряв особисто дану спортивну амуніцію.
Верховний Головнокомандувач опублікував відповідну світлину у своєму Instagram.
"Чекаємо п'ятницю. Цього разу - не через РНБО. :)", - надрукував текст Зеленський та поставив хештег Євро-2020, натякаючи на початок престижного футбольного турніру.
Зауважимо, що саме в п'ятницю, 11 червня, відбудеться церемонія та матч-відкриття чемпіонату Європи з футболу-2020 в столиці Італії - Римі. О 22:00 за київським часом вийдуть на поле змагатися між собою збірні Туреччини та Італії.
Форма України на Євро-2020
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, старт якого намічений на 11 червня. Форма буде представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на ній нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищєв закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- Однак УЄФА затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020.
- Легенда "Динамо" Віктор Леоненко осоромився своїм висловлюванням про форму збірної, але потім вибачився.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про реакцію росіян на форму української команди.
- Російський футбольний союз тим часом звернувся в УЄФА через форму збірної України.
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