Шостий президент України в очікуванні футбольного свята.

Президент України Володимир Зеленський, який вже встиг оцінити оновлену славнозвісну форму збірної України з футболу, поміряв особисто дану спортивну амуніцію.

Верховний Головнокомандувач опублікував відповідну світлину у своєму Instagram.

"Чекаємо п'ятницю. Цього разу - не через РНБО. :)", - надрукував текст Зеленський та поставив хештег Євро-2020, натякаючи на початок престижного футбольного турніру.

Зауважимо, що саме в п'ятницю, 11 червня, відбудеться церемонія та матч-відкриття чемпіонату Європи з футболу-2020 в столиці Італії - Римі. О 22:00 за київським часом вийдуть на поле змагатися між собою збірні Туреччини та Італії.

Форма України на Євро-2020

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Автор: Артем Будрін