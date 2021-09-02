Керівництво Футбольної асоціації Ісландії пішло у відставку в повному складі.

Керівництво Футбольної асоціації Ісландії (KSI) в повному складі подало у відставку після скандалу зі звинуваченням одного з гравців національної збірної в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє BBC.

Ще в 2017 році в поліцію звернулися 25-річна Торхільдур Гіда Арнарсдоуттір і ще одна жінка, ім'я якої не називається. Дівчина стверджувала, що один з гравців збірної Ісландії з футболу домагався її в нічному клубі. Зокрема, за її словами, він чіпав її між ніг і хапав за шию. Про інцидент стало відомо тільки зараз.

Арнарсдоуттір також заявила, що в KSI їй пропонували гроші за мовчання, але вона відмовилася.

Ім'я футболіста не називається, проте шведський клуб "Гетеборг" випустив заяву, в якій говориться, що один з гравців команди звинувачується в сексуальних домаганнях, скоєних у 2017 році. У складі "Гетеборга" виступає один ісландський футболіст - 31-річний Колбейн Сігторссон.

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Глава KSI Гудні Бергссон заявив, що асоціація не отримувала скарг на сексуальні домагання з боку гравців. Але після закликів до відставки Бергссон та інші керівники ісландського футболу принесли свої вибачення постраждалим, назвали свій попередній коментар помилковим і покинули свої посади.

Сам Сігторссон заперечує, що домагався Арнарсдоуттір і її подругу, але заявив, що його поведінка "не була зразковою". Він сказав, що вибачився перед дівчатами.

Сігторссон провів 64 матчі за збірну Ісландії, в яких забив 26 голів. Він є одним з найкращих бомбардирів в історії команди. В його активі переможний гол у матчі проти збірної Англії в 1/8 фіналу Євро-2016.

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Автор: Антон Дудар