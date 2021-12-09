У заключному турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" в Запоріжжі приймала норвезький "Буде-Глімт". Зустріч завершилася внічию.
"Зоря" вийшла вперед на 18-й хвилині матчу - Єгор Назарина відзначився ударом зі штрафного.
Луганчани пропустили у відповідь на 68-й хвилині після прикрого рикошету - Віталій Вернидуб, перериваючи простріл у штрафну, зрізав м'яч у власні ворота.
"Зоря" - "Буде-Глімт" - 1:1
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Голи: Назарина, 18 - Вернидуб, 68 (автогол)
"Зоря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Цвек, Назарина, Хомченовський, Аллахьяр, Гладкий (Овусу-Фрімпонг, 72), Громов (Шахаб, 82)
"Буде-Глімт": Хайкін, Сампстед, Ме, Лоде, Конрадсен (Хойбройтен, 89), Фет (Ветлесен, 46), Берг, Салтнес, Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегріно (Пернамбуко, 65, Мугіша, 89)
Попередження: Мацапура, Назарина - Ветлесен
Відео голів
"Зоря"- "Буде-Глімт": підсумки матчу
- "Зоря" вперше зіграла внічию на груповому етапі Ліги конференцій.
- Луганський клуб, який достроково втратив шанси на плей-оф ЛК, набравши 7 очок, завершив груповий етап на третьому місці.
- Підсумкове положення команд у групі С: "Рома" - 13 очок, "Буде-Глімт" - 12, "Зоря" - 7, ЦСКА Софія - 1.