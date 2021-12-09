Зоря зіграла внічию в заключному турі Ліги конференцій (відео)

Луганчани не змогли взяти реванш у норвезького "Буде-Глімта" за поразку в першому колі.

У заключному турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" в Запоріжжі приймала норвезький "Буде-Глімт". Зустріч завершилася внічию. "Зоря" вийшла вперед на 18-й хвилині матчу - Єгор Назарина відзначився ударом зі штрафного. Луганчани пропустили у відповідь на 68-й хвилині після прикрого рикошету - Віталій Вернидуб, перериваючи простріл у штрафну, зрізав м'яч у власні ворота. "Зоря" - "Буде-Глімт" - 1:1 Читайте такожЗоря розгромно програла Ромі та вилетіла з Ліги конференцій УЄФА (відео) Голи: Назарина, 18 - Вернидуб, 68 (автогол) "Зоря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо, Цвек, Назарина, Хомченовський, Аллахьяр, Гладкий (Овусу-Фрімпонг, 72), Громов (Шахаб, 82) "Буде-Глімт": Хайкін, Сампстед, Ме, Лоде, Конрадсен (Хойбройтен, 89), Фет (Ветлесен, 46), Берг, Салтнес, Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегріно (Пернамбуко, 65, Мугіша, 89) Попередження: Мацапура, Назарина - Ветлесен Відео голів "Зоря"- "Буде-Глімт": підсумки матчу "Зоря" вперше зіграла внічию на груповому етапі Ліги конференцій.

Луганський клуб, який достроково втратив шанси на плей-оф ЛК, набравши 7 очок, завершив груповий етап на третьому місці.

Підсумкове положення команд у групі С: "Рома" - 13 очок, "Буде-Глімт" - 12, "Зоря" - 7, ЦСКА Софія - 1. Автор: Антон Дудар

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