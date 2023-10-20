"Зоря" піднялася на 13-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

У п'ятницю, 20 жовтня, відбувся поєдинок 11-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Оболонь" приймала "Зорю".

Гра проходила на стадіоні "Оболонь-Арена" в Києві і завершилася перемогою луганського клубу з рахунком 3:2.

"Зоря" повела в рахунку в самому дебюті зустрічі - на п'ятій хвилині гол з передачі Петара Мичіна забив Едуардо Герреро. Через 15 хвилин "Оболоні" вдалося зрівняти рахунок - після передачі Сергія Косовського відзначився Сергій Суханов. А на 28-й хвилині "пивовари" вийшли вперед - Суханов реалізував пенальті, оформивши дубль у цій грі.

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Наприкінці першого тайму "Зоря" рахунок зрівняла - дубль оформив Едуардо Герреро. На 74-й хвилині Арсеній Батагов забив третій м'яч луганчан у цій грі і знову вивів команду вперед. А на 88-й хвилині Денис Антюх реалізував пенальті, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Оболонь" - "Зоря" - 2:4

Голи: Суханов, 20, 27 (пен.) - Герреро, 5, 38, Батагов, 74

"Оболонь": Рибка, Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Карась, Нагієв, Дубко (Черненко, 67), Мороз, Косовський (Слободян, 80), Тарануха (Груша, 79), Суханов (Краснопір, 56)

"Зоря": Турбаєвський, Вантух, Батагов, Джордан, Данченко, Яцик, Жан Клод (Нагнойний, 56), Горбач, Мичін, Антюх, Герреро

Попередження: Прокопенко, 24, Дубко, 41 - Жан Клод, 23, Тарануха, 71, Джордан, 77

"Зоря" набрала 9 очок і піднялася на 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 9 очок. "Оболонь" з 12 балами йде на 10-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України "Зоря" зіграє проти "Полісся", а "Оболонь" зустрінеться з черкаським ЛНЗ.

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