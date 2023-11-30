Луганський клуб з великим рахунком поступився бельгійському "Генту" у рамках 5-го туру.

У четвер, 30 листопада, відбувся поєдинок п'ятого туру групвого раунду Ліги конференцій УЄФА, в якому "Гент" приймав луганську "Зорю".

Гра проходила на стадіоні "Геламко Арена" в Бельгії і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Футболісти "Гента" відкрили рахунок у грі на 20-й хвилині, вразив ворота луганчан Малік Фофана після передачі Пітера Геркенса. У другому таймі бельгійці забили ще тричі. Спочатку на 49-й хвилині Арсеній Батагов зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з флангу. Потім на 55-й хвилині Гіфт Орбан забив третій м'яч у ворота "Зорі". Асистував йому Ноа Фадігі. На 75-й хвилині Омрі Гендельман забив четвертий м'яч "Гента".

Відео дня

"Зорі" вдалося відіграти один м'яч на 82-й хвилині, гол забив Денис Нагнойний.

"Гент" - "Зоря" - 4:1

Голи: Фофана, 20, Батагов, 49 аг, Орбан, 55, Гендельман, 75 - Нагнойний, 82

"Гент": Нарді (Руф, 70), Фортуна (Тіссудалі, 70), Ватанабе, Кандусс (Турунаріга, 46), Фадіга, Гендельман, Кумс (Юльсагер, 59), Фофана (Лага, 71), Геркенс, Орбан, Кейперс

"Зоря": Турбаєвський, Снурніцин, Боль, Жордан, Данченко (Горбач, 32), Батагов, Азіангбе (Нагнойний, 63), Чурко (Мишньов, 83), Антюх (Бугай, 62), Кирюханцев (Алефіренко, 83), Герреро

Попередження: Фадіга (28), Юльсагер (92) - Антюх (39), Азіангбе (42)

Відео голів:

"Гент" набрав 13 очок і займає перше місце в групі В. На другій сходинці з 12 балами йде ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів. Саме ці дві команди забезпечили вихід в плей-офф Ліги конференцій. "Зоря" з 4 балами залишиться на третьому місці. "Брейдаблік" замикає квартет - 0 очок.

У заключному турі групового раунду Ліги конференцій "Зоря" зіграє проти "Брейдабліка", "Гент" зустрінеться з "Маккабі".

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