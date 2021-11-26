Легендарний португалець підбив підсумки матчу Ліги конференцій.

Наставник римської "Роми" Жозе Моурінью відреагував на звитягу своїх підопічних над луганською "Зорею" у поєдинку 5-го туру Ліги конференцій.

Португальського фахівця цитує Football Italia.

58-річний керманич "Роми" вважає, що його команда могла забити "Зорі" 6-7 голів, а не 4 м'ячі, як це трапилося насправді.

"Вважаю, що ми гарно грали з першої хвилини і могли забити 6-7 голів. "Зоря" - це команда не високого рівня, але вона агресивна і має хороші індивідуальні якості. Сьогодні ми мали кілька блискучих індивідуальних виступів, і ми раді нашому прогресу. Я дуже щасливий працювати з цими гравцями", - дав коментар Моурінью.

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"Рома" - "Зоря": підсумки матчу

Це була друга зустріч цих команд. З рахунком 3:0 "Рома" виграла в "Зорі" у другому турі Ліги конференцій у Запоріжжі.

"Рома" набрала 10 очок після п'яти турів в групі C. У норвезького "Буде-Глімт" - 11. "Зоря" (6 очок) покинула турнір достроково. Софійський ЦСКА має один бал в активі.

У завершальному турі "Зоря" 9 грудня прийме "Буде-Глімт".

Автор: Артем Будрін