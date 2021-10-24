Луганський клуб продовжує боротьбу за бронзові медалі УПЛ.

У матчі 12-го туру Української Прем'єр-Ліги "Зоря" прийматиме "Колос".

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Стартовий свисток прозвучить о 19.30.

Перед цим матчем "Зоря" займає п'яте місце в таблиці УПЛ, набравши 20 очок. "Колос", у якого 11 очок, займає одинадцяте місце.

На перемогу "Зорі" в цьому матчі букмекери дають коефіцієнт 1,74, на нічийний результат - 3,85, а на перемогу "Колоса" - 4,60.

"Зоря" - "Колос"

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

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Нагадаємо, в попередньому турі "Зоря" програла "Шахтарю" з рахунком 1:6, а на тижні здобула виїзну перемогу над софійським ЦСКА в Лізі конференцій з рахунком 1:0. "Колос" у минулому турі УПЛ програв "Дніпру-1" з рахунком 0:2.

Автор: Антон Дудар