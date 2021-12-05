Претендент на третє місце приймає одного з аутсайдерів турніру.

У рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги "Зоря" прийматиме "Інгулець". Матч пройде 5 грудня в Запоріжжі.

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу "Зоря" - "Інгулець".

Початок зустрічі - о 14.00.

Перед цією грою "Зоря" (32 очки) займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, на 2 очки відстаючи від "Дніпра-1", і має шанс вийти на третю позицію.

"Інгулець", у якого в активі 10 очок, розташовується на 15-й позиції.

Зустріч цих команд у першому колі завершилася розгромною перемогою "Зорі" з рахунком 5:1.

На перемогу "Зорі" в цьому матчі букмекери дають коефіцієнт 1,39, на нічию - 4,90, а на "Інгулець" - 8,00.

"Зоря" - "Інгулець"

Відеотрансляція матчу

FootballHub

УНІАН ТБ

Нагадаємо, що в минулому турі "Зоря" мінімально обіграла "Олександрію" в гостях з рахунком 1:0, а "Інгулець" з таким же рахунком поступився "Шахтарю".

Автор: Антон Дудар