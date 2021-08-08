Олександр Андрієвський грає наразі за Динамо, але колись виступав за Зорю / фото ФК Динамо Київ
8 серпня в Запоріжжі на "Славутич Арені" луганська "Зоря" прийматиме київське "Динамо" в рамках третього туру УПЛ сезону 2021/2022. Стартовий свисток пролунає о 19:30.
Обидві команди поки що йдуть в середині турнірної таблиці й мають по три очки в активі. Щоправда, в киян на одну гру менше, ніж у луганчан.
Нагадаємо, що в минулому сезоні підопічні Мірчі Луческу перемогли "Зорю" в гостях з рахунком 2:0, а матч першого кола завершився внічию - 1:1. 13 травня цього року "Динамо" обіграло "Зорю" у фіналі Кубка України.
Вашій увазі трансляція гри від телеканалу УНІАН ТБ.
Також до вашої уваги трансляція матчу від FootballHub.