Зоря бореться за плей-офф Ліги Націй.

У четвер, 4 листопада, в рамках четвертого туру Ліги конференцій луганська "Зоря" приймала болгарський ЦСКА Софія. Матч проходив у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена".

УНІАН вів онлайн-трансляцію матчу "Зоря" - ЦСКА Софія.

Рахунок у грі було відкрито на 86-й хвилині поєдинку - забила луганська "Зоря". Автором м'яча став Шахаб. Другий гол луганчан на 90+5 хвилині гри забив Алахьяр.

Відео голів:

Зоря-ЦСКА: що потрібно знати

Це була четверта зустріч команд в офіційних матчах: "Зоря" виграла двічі, один матч завершився внічию.

Після чотирьох турів "Зоря" набрала 6 очок і займає в групі С третє місце. У ЦСКА - 1 бал і останній рядок. Лідирує "Буде-Глімт" (7 очок), на другому місці - "Рома" (6 очок).

У 3-му турі Ліги конференцій "Зоря" в гостях обіграла ЦСКА з рахунком 1:0 завдяки голу Аллахьяра Сайядманеша.

Автор: Володимир Медяник