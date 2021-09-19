Луганський клуб не програє вже 5 поєдинків поспіль в чемпіонаті України.

19 вересня на "Славутич Арені" в Запоріжжі "Зоря" прийматиме "Чорноморець" в рамках 8-го туру чемпіонату України. Стартовий свисток пролунає о 19:30.

Луганський клуб посідає поки що сьоме місце в турнірній таблиці - у них 11 очок. Одесити мають всього 5 залікових пунктів і розташувалися на 14-й сходинці.

Букмекери бачать фаворитом протистояння підопічних Віктора Скрипника. На перемогу "Зорі" коефіцієнт 1,45, на нічию - 4,50, а на тріумф "Чорноморця" - 7,50.

Нагадаємо, що в минулому турі чемпіонату України "Зоря" не змогла обіграти "Рух" (1:1), а "Чорноморець" врятувався від поразки в грі з "Минаєм" (2:2).

До вашої уваги трансляція матчу від УНІАН ТВ

Також до вашої уваги трансляція поєдинку від FootballHub

Автор: Артем Будрін