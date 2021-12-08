"Зоря" спробує взяти реванш у норвежців за поразку в першому матчі.

У четвер, 9 грудня, луганська "Зоря" зіграє свій заключний матч у нинішньому сезоні єврокубків. В рамках 6-го туру групового раунду Ліги конференцій протистояти українському клубу буде норвезький "Буде-Глімт".

Зустріч команд пройде в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена".

Зоря - Буде-Глімт: де дивитися поєдинок

Протистояння суперників у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок зустрічі - о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, що підопічним Віктора Скрипника не вдалося пробитися в євровесну.

"Зоря" має 6 набраних очок у своєму активі і достроково посіла третє місце в групі С.

"Буде-Глімт" з 11 балами йде на першому місці в групі. Друге місце в групі у "Роми" (10 очок, 5 ігор). Хто займе перше місце в групі, той вийде безпосередньо в 1/8 фіналу Ліги конференцій, друге місце потрапить в 1/16 фіналу цього турніру.

У першому колі "Буде-Глімт" виграв у "Зорі" на своєму полі з рахунком 3:1.

Напередодні матчу ЛК "Зоря" в рамках УПЛ здобула мінімальну перемогу над "Інгульцем" з рахунком 1:0. "Буде-Глімт" розійшовся миром з "Бранном" в 29-му турі чемпіонату Норвегії.

Головним арбітром зустрічі призначений поляк Кшиштов Якубік. Його асистенти - Марцін Бонек і Якуб Вінклер. Четвертий суддя - Збігнєв Добринін. На поєдинку не буде присутня система VAR.

Автор: Володимир Медяник