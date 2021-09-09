Руслан Валіуллін упіймався на вживанні заборонених препаратів.

Півзахисник збірної Казахстану Руслан Валіуллін, який оформив дубль у ворота України, провалив тест на допінг.

Футбольний клуб "Тобол", за який виступає Валіуллін, офіційно підтвердив, що УЄФА відкрив справу за фактом порушення антидопінгових правил.

"Футбольний клуб "Тобол" отримав інформацію про порушення дисциплінарної справи з боку УЄФА, пов'язаної з можливим порушенням антидопінгових правил Русланом Валіулліним. Вся інформація доведена до компетентних осіб всередині клубу, на цей час йде внутрішня перевірка з метою визначити, яким чином заборонені речовини могли потрапити в кров футболіста", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Зауважимо, що потенційна дискваліфікація Валіулліна з маленькою долею вірогідності призведе до технічної поразки збірній Казахстану.

Тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував цей випадок на своїй прес-конференції.

"Ставлюся негативно. Я цими справами не займаюся. Ми зіграли там унічию, втратили важливі два очки. Я не звик на чужому горі будувати своє щастя", - так відреагував Петраков на проблеми Валіулліна.

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Україна у кваліфікації ЧС-2022

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Україна двічі зіграла внічию з Францією (1:1), вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1), розійшлася миром з Казахстаном на своєму полі (1:1) і в гостях (2:2).

Автор: Артем Будрін