У Дані Ольмо вкрали розкішний годинник Rolex вартістю 30 тисяч євро.

Футболіста національної збірної Іспанії та німецького "РБ Лейпциг" Дані Ольмо пограбували під час його відпустки у Валенсії.

За інформацією видання Las Provincias, інцидент стався ввечері п'ятниці, 17 червня.

Злочинці чекали 24-річного віце-чемпіона Олімпійських ігор біля виходу з перукарні, напали на нього на вулиці, відібравши розкішний годинник Rolex вартістю 30 тисяч євро.

У компанії з одним з найголовніших талантів європейського футболу був його брат Карлос, який спробував запобігти пограбуванню, але був поранений і йому потрібна медична допомога.

Додамо, що в минулому сезоні на рахунку Ольмо 31 матч у футболці "РБ Лейпциг", в яких він забив 4 голи і зробив 5 результативних передач.

Дані Ольмо: кар'єра