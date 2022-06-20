Футболіста національної збірної Іспанії та німецького "РБ Лейпциг" Дані Ольмо пограбували під час його відпустки у Валенсії.
За інформацією видання Las Provincias, інцидент стався ввечері п'ятниці, 17 червня.
Злочинці чекали 24-річного віце-чемпіона Олімпійських ігор біля виходу з перукарні, напали на нього на вулиці, відібравши розкішний годинник Rolex вартістю 30 тисяч євро.
У компанії з одним з найголовніших талантів європейського футболу був його брат Карлос, який спробував запобігти пограбуванню, але був поранений і йому потрібна медична допомога.
Додамо, що в минулому сезоні на рахунку Ольмо 31 матч у футболці "РБ Лейпциг", в яких він забив 4 голи і зробив 5 результативних передач.
Дані Ольмо: кар'єра
- Ольмо є вихованцем "Барселони".
- З 2020 року форвард виступає за "РБ Лейпциг", але каталонський клуб хоче повернути 24-річного півзахисника, трансферна вартість якого 40 млн євро.
- У складі "РБ Лейпциг" Ольмо зіграв 91 матч, в яких відзначився 16 забитими голами і 18 результативними передачами.
- Ольмо - переможець молодіжного чемпіонату Європи 2019 року. За національну команду провів 24 матчі і забив 4 голи.