54-річний агент перебуває під наглядом лікарів.

Відомий нідерландо-італійський футбольний агент Міно Райола сьогодні був госпіталізований і зараз знаходиться в одній з лікарень Мілану.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, сьогодні, 12 січня, вранці Райола був доставлений в лікарню Сан-Раффаеле в Мілані і переніс екстрену операцію.

54-річний агент на даний момент знаходиться під наглядом лікарів у медичному закладі. Його стан критичний. Які саме проблеми зі здоров'ям у Райоли, не відомо.

Читайте такожЕкс-тренер збірної України висловився про ситуацію Луніна в Реалі і дав важливу порадуНагадаємо, серед клієнтів Райоли - голкіпер ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма, норвезький нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд, шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович, нідерландський захисник "Ювентуса" Маттейс де Лігт, півзахисник "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Поль Погба та інші відомі футболісти.

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