Два роки тому Ар'єн Роббен вже йшов з футболу, але потім вирішив повернутися.

Екс-футболіст збірної Нідерландів Ар'єн Роббен вдруге оголосив про завершення кар'єри.

Роббен вішав бутси на цвях в 2019 році, але через рік повернувся, підписавши контракт з нідерландським "Гронінгеном". Тепер же 37-річний вінгер вирішив ще раз попрощатися з футболом.

"Друзі, я вирішив завершити активну футбольну кар'єру. Це дуже непросте рішення. Дякую всім за підтримку", - написав Роббен в Twitter.

Він також підкреслив, що прийняв таке рішення через травми. У минулому сезоні Роббен провів за "Гронінген" всього 7 матчів.

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"Мушу чесно сказати, що розчарований кількістю свого ігрового часу. Я знав, що таке може статися, але я прийняв виклик. Я не відчував себе досить добре і впевнено", - підкреслив нідерландець.

Ар'єн Роббен: кар'єра та досягнення

По ходу кар'єри Роббен виступав за "Гронінген", ПСВ, "Челсі", "Реал", "Баварію" і ще раз "Гронінген". Найдовше він виступав за мюнхенський клуб - з 2009 по 2019 роки.

Роббен вигравав національні чемпіонати у всіх країнах, в яких грав. З "Баварією" він перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА і на клубному чемпіонаті світу.

У складі збірної Нідерландів він провів 96 матчів, забивши 37 голів. Роббен ставав срібним призером на ЧС-2010, бронзовим - на ЧС-2014, а також виграв бронзу Євро-2004.

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Автор: Антон Дудар