Евра жартома запропонував Instagram заблокувати його аккаунт.

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Патріс Евра досить оригінально готується до святкування Різдва.

Відомий француз у своєму Instagram виклав відео, на якому танцює в костюмі Санта-Клауса на олені.

"Якщо ви не вірите в Санту, то повинні сказати своїй дитині, що чорний міні-Санта - справжній. У Рудольфа (оленя - прим.) закрутилася голова.

Instagram, тобі пора заблокувати мій аккаунт. Я занадто багато розважаюся", - пожартував Евра.

Нагадаємо, Патріс Евра завершив кар'єру у віці 38 років. Він виступав за такі клуби, як "Ніцца", "Монако", "Ювентус" і "Марсель". Останньою командою в його кар'єрі був англійський "Вест Хем", за який він зіграв п'ять матчів у сезоні 2017/18.

Читайте також Скандальна поведінка: український форвард Яремчук ледь не заробив червону картку в Кубку Португалії (відео) Патріс Евра: досягнення в кар'єрі