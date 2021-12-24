Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Патріс Евра досить оригінально готується до святкування Різдва.
Відомий француз у своєму Instagram виклав відео, на якому танцює в костюмі Санта-Клауса на олені.
"Якщо ви не вірите в Санту, то повинні сказати своїй дитині, що чорний міні-Санта - справжній. У Рудольфа (оленя - прим.) закрутилася голова.
Instagram, тобі пора заблокувати мій аккаунт. Я занадто багато розважаюся", - пожартував Евра.
Нагадаємо, Патріс Евра завершив кар'єру у віці 38 років. Він виступав за такі клуби, як "Ніцца", "Монако", "Ювентус" і "Марсель". Останньою командою в його кар'єрі був англійський "Вест Хем", за який він зіграв п'ять матчів у сезоні 2017/18.
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- Евра вигравав Кубок французької ліги у складі "Монако".
- З "Манчестер Юнайтед" екс-захисник завоював п'ять титулів АПЛ, чотири Суперкубка Англії і один раз перемагав у Лізі чемпіонів і на клубному чемпіонаті світу.
- Евра має також два чемпіонства Серії А, два Кубки і Суперкубок Італії у складі "Ювентуса".
- За збірну Франції Евра відіграв 81 матч.