На цей ігровий епізод боляче дивитися.

У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Аякс" в гостях грав з "Боруссією" Дортмунд.

На 72-й хвилині матчу амстердамцям вдалося зрівняти рахунок. Це зробив капітан команди Душан Тадич, при цьому він врізався пахом у штангу воріт.

Тадич тягнувся до м'яча на дальній штанзі, зумів переправити його в сітку, після чого у нього не було шансів уникнути зіткнення з каркасом воріт.

Після забитого гола футболістові було особливо не до радості - насамперед він схопився за пах.

Після матчу, в якому "Аякс" проявив характер і переміг з рахунком 3:1, Тадич пожартував у Twitter:

"Знадобилися яйця, щоб перемогти в Дортмунді. Сподіваюся, штанга в порядку".

Також він виклав ще один пост, в якому побажав штанзі "якнайшвидшого одужання".

"Боруссія" Д - "Аякс": підсумки матчу

"Боруссія" вийшла вперед на 37-й хвилині матчу завдяки пенальті у виконанні Марко Ройса. "Аякс" відігрався на 72-й хвилині (забив Тадич), після чого відзначився на 82-й (Себастьєн Аллі) і третій компенсованій (Деві Классен). Підсумковий рахунок - 1:3.

"Аякс" набрав 12 очок і лідирує в групі С. У "Боруссії" - 6 очок і друга позиція.

Автор: Антон Дудар