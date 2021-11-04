У 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Аякс" в гостях грав з "Боруссією" Дортмунд.
На 72-й хвилині матчу амстердамцям вдалося зрівняти рахунок. Це зробив капітан команди Душан Тадич, при цьому він врізався пахом у штангу воріт.
Тадич тягнувся до м'яча на дальній штанзі, зумів переправити його в сітку, після чого у нього не було шансів уникнути зіткнення з каркасом воріт.
Після забитого гола футболістові було особливо не до радості - насамперед він схопився за пах.
Після матчу, в якому "Аякс" проявив характер і переміг з рахунком 3:1, Тадич пожартував у Twitter:
"Знадобилися яйця, щоб перемогти в Дортмунді. Сподіваюся, штанга в порядку".
Також він виклав ще один пост, в якому побажав штанзі "якнайшвидшого одужання".
"Боруссія" Д - "Аякс": підсумки матчу
- "Боруссія" вийшла вперед на 37-й хвилині матчу завдяки пенальті у виконанні Марко Ройса. "Аякс" відігрався на 72-й хвилині (забив Тадич), після чого відзначився на 82-й (Себастьєн Аллі) і третій компенсованій (Деві Классен). Підсумковий рахунок - 1:3.
- "Аякс" набрав 12 очок і лідирує в групі С. У "Боруссії" - 6 очок і друга позиція.