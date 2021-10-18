Олександр Петраков заробляє близько 10 000 доларів на місяць.

ЗМІ назвали зарплату виконуючого обов'язки головного тренера збірної України Олександра Петракова.

За версією Ютуб-каналу ТаТоТаке, український фахівець заробляє близько 10 000 доларів на місяць.

У юнацькій збірній місячний оклад Петракова був 5 000 доларів. Коли він очолив національну команду, йому запропонували суму значно більшу, ніж 10 000 доларів, але він відмовився. Петраков сказав, що непотрібно велику зарплату, а до цього діалогу можна буде повернутися після того, як буде вирішене поставлене завдання - вихід на чемпіонат світу-2022.

Олександр Петраков: що про нього відомо

Олександр Петраков почав тренерську кар'єру в 1993 році. До 2010 року він працював головним тренером в ЦСКА-2, "Спартаку" (Суми) і "Вінниці", а також асистентом головного тренера в декількох клубах, включаючи київське "Динамо" (у 2001 - 2005 роках).

З 2010 року Петраков працював з юнацькими та молодіжними збірними України (від 16 до 20 років).

У 2019 році він привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Також в його активі вихід до півфіналу чемпіонату Європи U-19 у 2018 році.

Завдяки перемозі на чемпіонаті світу Петраков увійшов до числа 25 найкращих у світі тренерів збірних за версією IFFHS за підсумками 2019 року.

Перед тим, як очолити головну команду країни, Петраков працював зі збірною U-18.

Автор: Артем Будрін