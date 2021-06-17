Крістіан Еріксен готується до операції.

Півзахисник міланського "Інтеру" та збірної Данії Крістіан Еріксен, який втратив свідомість на полі під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії, готується до хірургічного втручання збоку лікарів.

Про це повідомив офіційний сайт Федерації футболу Данії.

Талановитому хавбеку хочуть імплантувати дефібрилятор серця, який буде виправляти небезпечну для життя серцеву аритмію.

Про терміни відновлення і повернення до футболу поки що мова не йде.

Варто зазначити, що захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд грає з таким дефібрилятором. Раніше у Блінда теж діагностували проблеми з серцем. Особливо цікавим є те, що й Еріксен, і Блінд є вихованцями одного й того самого клубу - амстердамського "Аяксу".

Нагадаємо, раніше Еріксен опублікував допис про стан свого здоров'я у соціальну мережу.

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Крістіан Еріксен втратив свідомість: подробиці

29-річний лідер збірної Данії знепритомнів наприкінці першого тайму матчу з Фінляндією. Він похитнувся і звалився на газон в момент, коли партнер по команді вкидав на нього м'яч з ауту.

Еріксен знепритомнів, на поле вибігли лікарі. Гравці збірної Данії оточили футболіста, щоб приховати те, що відбувається від камер.

Лікарям довелося використовувати дефібрилятор і реанімувати футболіста прямо на полі. На щастя, їм вдалося врятувати його.

Еріксена забрали з поля з кисневою маскою. При цьому у нього були відкриті очі. Зі стадіону його доставили в лікарню.

Слідом УЄФА повідомив, що стан футболіста стабілізовано. Пізніше стало відомо, що Еріксен знаходиться в свідомості і може говорити. Він поспілкувався зі своїми партнерами по збірній по відеозв'язку і попросив їх дограти матч.

Зі слів головного тренера збірної Данії Каспера Юльманна і лікаря команди Мортена Босена стало відомо, що Еріксен пережив зупинку серця.

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Автор: Артем Будрін