Кейлор Навас переобладнав свій домашній кінотеатр під прихисток для українців.

Воротар французького ПСЖ Кейлор Навас допоміг українським біженцям.

35-річний костариканець прийняв у себе вдома в Парижі 30 людей. Для цього футболіст організував 30 спальних місць у своєму домашньому кінотеатрі.

Дружина Наваса Андреа Салас приготувала для українців їжу та помолилася разом з ними. Про це повідомляє Diario Sport.

Раніше партнер Наваса по "Реалу", а тепер і по ПСЖ Серхіо Рамос став учасником благодійної акції, де збиралися кошти для українців.

Кейлор Навас: кар'єра та здобутки

Навас виступав за мадридський "Реал" з 2014 по 2019 рік. Костариканець допоміг "вершковим" тричі виграти Лігу чемпіонів, двічі Суперкубок УЄФА, чотири рази Клубний чемпіонат світу та одного разу чемпіонат Іспанії.

Разом з ПСЖ Навас виграв чемпіонат Франції та двічі Кубок Франції.

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