Філ Фоден з дівчиною, матір'ю і друзями потрапили в бійку.

Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної Англії Філ Фоден опинився в епіцентрі скандалу.

Як повідомляє видання The Sun, в суботу ввечері, 19 лютого, півзахисник "городян" Філ Фоден відвідав вечір боксу, що проходив на Манчестер-Арені. Компанію футболісту склали його близькі друзі і родичі, в тому числі і мати Клер Фоден.

В коридорі арени невідомі чоловіки почали ображати Фодена і його близьких, коли вони увійшли в одну з кімнат. Невідомий чоловік назвав футболіста "сц*клом" (cunt) та "голубим" (faggot).

Мати і дівчина футболіста вийшли з кімнати і звернулися до чоловіка, запитавши, хто з них сказав це. Після цього Клер штовхнула одного з чоловіків, який у відповідь вдарив її по обличчю.

Почалася бійка, в яку миттєво вплуталися і інші люди, в тому числі сам Філ Фоден.

В результаті один з друзів футболіста взяв в руки вогнегасник і почав махати їм перед чоловіками, що допомогло зупинити бійку.

Відео бійки:

— Diario SPORT (@sport) February 20, 2022

"Манчестер Сіті" вже виступив із заявою про те, що трапилося і пообіцяв надати підтримку Фодену і його сім'ї.

"Клубу відомо про поширився в соціальних мережах відео, на якому Філ Фоден і його сім'я піддаються образам. Ми шоковані і вражені жорстокістю і нападом на члена сім'ї Філа", - йдеться у зверненні.

Раніше повідомлялося, що п'яного гравця "Манчестер Сіті" Джека Гріліша не пустили в бар.

Нагадаємо, 21-річний Фоден є вихованцем "Сіті". У нинішньому сезоні він провів 27 матчів, в яких відзначився 9-ма голами і 6-ма асистами.

Портал Transfermarkt оцінює гравця в 85 млн євро.

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