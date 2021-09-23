Карім Бензема демонструє феноменальну результативність.

Нападник "Реала" Карім Бензема встановив рекорд 21 століття за результативністю на старті сезону.

У матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії проти "Мальорки" (6:1 на користь "Реала") Бензема забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Всього в шести перших матчах чемпіонату в сезоні 2021-2022 француз записав собі в актив 8 голів і 7 асистів, набравши 15 очок за системою "гол+пас".

Як повідомляє Opta Sports, це рекордний показник для гравців з топ-5 ліг Європи у 21 столітті.

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Відзначимо, що Бензема також забив свій 200-й гол за "Реал" в чемпіонаті Іспанії. Він займає десяте місце в історії турніру по голах.

Карім Бензема: кар'єра і досягнення в "Реалі"

Бензема перейшов у "Реал" у 2009 році з "Ліона".

Форвард провів за "вершкових" 566 матчів у всіх турнірах, забивши 287 голів.

З "Реалом" Бензема три рази виграв чемпіонат Іспанії, чотири рази - Лігу чемпіонів, а також завоював 12 інших трофеїв.

Автор: Антон Дудар