Роберт Левандовські переписав історію.

Форвард мюнхенської "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовські отримав "Золоту бутсу", як найкращий бомбардир Європи.

Про це повідомляє офіційний Instagram "Баварії".

"Я дуже радий, це велика честь. Хочу подякувати моїй родині, партнерам по команді, тренерському штабу і всій "Баварії". Без їхньої підтримки я б не міг завойовувати такі нагороди. У спорті, як і в житті, дуже важливо цінувати один одного, підтримувати один одного, завжди бути чесними один з одним і намагатися бути зразком для наслідування для інших. Ось чому я присвячую цю нагороду всім людям, які поруч зі мною щодня. Я дуже задоволений тим, чого ми досягли разом, як одна команда", - сказав лідер збірної Польщі.

Левандовські став першим поляком, який виграв "Золоту бутсу". Також Роберт став першим за 49 років представником Бундесліги, якому вдалося виграти цю нагороду. До нього це двічі робив Герд Мюллер у 1970 і 1972 роках.

Роберт Левандовські: головні досягнення

Левандовські був визнаний найкращим гравцем 2020 року за версією ФІФА.

Разом з "Баварією" у 2020 році польський нападник виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Німеччини, Кубок Німеччини, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Німеччини.

У сезоні 2019-2020 Левандовські став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів), найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини (34 голи) і найкращим бомбардиром Кубка Німеччини (6 голів). Він став першим футболістом, який виграв три турніри за сезон і в кожному з них став найкращим бомбардиром.

Левандовські був визнаний найкращим футболістом сезону 2019-2020 за версією УЄФА.

Роберт в минулому сезоні побив рекорд славетного Герда Мюллера.

Автор: Артем Будрін