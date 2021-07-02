Тоні Кроос вирішив припинити виступи за збірну Німеччини.

Півзахисник мадридського "Реала" Тоні Кроос оголосив про завершення кар'єри в збірній Німеччини.

Про це Кроос повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Я провів 106 матчів за Німеччину. Ще одного не буде. Я дуже хотів би, щоб у підсумку було 109 ігор, щоб в колекцію додався титул чемпіона Європи, я б все віддав заради цього. Я давно прийняв рішення піти після Євро. Мені давно було зрозуміло, що я не поїду на ЧС-2022. У найближчі кілька років я хочу повністю зосередитися на цілях в "Реалі". Крім того, як чоловік і тато, я хотів би бути поруч зі своєю дружиною і трьома дітьми", - пояснив своє рішення Кроос.

"Для мене було великою честю так довго носити цю футболку. Я робив це з гордістю і пристрастю. Спасибі всім фанатам за підтримку, спасибі критикам за мотивацію. Хочу сказати велике дякую Йоги Леву. Він зробив мене гравцем національної збірної і чемпіоном світу. Він мені довіряв", - також зазначив Кроос.

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Тоні Кроос: кар'єра в збірній

Кроос виступав за збірну Німеччини з 2010 року. В його активі 106 матчів і 17 голів.

Півзахисник займає сьоме місце в списку рекордсменів за кількістю матчів за "Бундестім"

Разом з Німеччиною він став чемпіоном світу в 2014 році, бронзовим призером ЧС-2010, бронзовим призером чемпіонату Європи-2012, а також півфіналістом ЧЄ-2016.

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Автор: Антон Дудар