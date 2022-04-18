Ніхто з учасників аварії серйозно не постраждав.

Футболіст "Манчестер Юнайтед" і національної збірної Португалії Бруну Фернандеш потрапив у ДТП.

Як повідомляє видання Manchester Evening News, португалець їхав на тренування і потрапив в аварію на своєму Porsche.

У мережу потрапили фото, на якому також пошкоджено паркан та інший автомобіль Volkswagen. Подробиці ДТП з'ясовуються.

Фернандеш не потребував допомоги лікарів і доїхав на тренування альтернативним транспортом.

Згідно з відомостями джерела, цей інцидент не завадить 27-річному португальцю продовжити повноцінну тренувальну діяльність в "Манчестер Юнайтед".

У нинішньому сезоні Бруну Фернандеш забив дев'ять м'ячів і віддав 14 результативних передач в 40 матчах за "червоних дияволів" у всіх турнірах.

Нагадаємо, Фернандеш виступає за "Манчестер Юнайтед" з 2020 року, куди перейшов зі "Спортінга" за 63 мільйони євро. Чинний контракт гравця з клубом закінчується влітку 2026 року. Згідно з даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 90 мільйонів євро.

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