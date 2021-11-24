Футболіст "Шахтаря" вважає італійський чемпіонат одним з найсильніших у світі.

Футболіст донецького "Шахтар" і збірної Ізраїлю Манор Соломон напередодні поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Інтера" розповів про інтерес до нього з боку інших команд.

Ізраїльтянин заявив, що вважає чемпіонат Італії одним з найсильніших у світі і в майбутньому він хотів би перейти в один з італійських клубів.

"Це правда, що під час попереднього трансферного вікна було багато чуток пов'язаних зі мною, включаючи кілька італійських клубів. Деякі клуби дуже хотіли мене підписати, але я щасливий у своєму нинішньому клубі.

Звичайно, в майбутньому я хотів би пограти в Італії - в одній з кращих ліг світу. Італія була б чудовою можливістю, без сумнівів, але я не знаю, що станеться в майбутньому. Чи говорив я про це з Де Дзербі? Ні, ми ніколи не обговорювали можливий трансфер до Італії", - розповів Соломон в інтерв'ю порталу Tuttomercatoweb.

Читайте такожДе Дзербі хоче Бога: Шахтар готує солідне посилення складуУ поточному сезоні Манор Соломон зіграв 21 матч у футболці "Шахтаря", відзначившись трьома голами і двома асистами.

Інтер - Шахтар: перед матчем

Положення команд у групі D після чотирьох турів: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1.

Свій єдиний бал у поточному турнірі "гірники" взяли в першій грі з "Інтером" - зустріч у Києві завершилася без забитих голів (0:0).

Будь-який результат матчу, крім перемоги, позбавить "Шахтар" теоретичних шансів на продовження боротьби в єврокубках навесні.

Перед грою з "Інтером" "Шахтар" в рамках УПЛ здолав "Рух". "Інтер" перед матчем ЛЧ в Серії А завдав першої поразки в сезоні "Наполі" - 3:2.

Головним суддею на матч "Інтер" - "Шахтар" призначений румун Овідіу Хацеган. При його суддівстві "гірники" виграли п'ять матчів з п'яти, включаючи домашню зустріч з "Реалом" в ЛЧ 2020-2021.

Автор: Володимир Медяник