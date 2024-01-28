Маріо Балотеллі потрапив в чергову скандальну історію.

Знаменитий екс-футболіст "Манчестер Сіті" і збірної Італії Маріо Балотеллі потрапив у скандал.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 33-річний футболіст опублікував відео, в якому порівняв кривавого лідера Кремля Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом.

На відео були кадри Джо Байдена, який нібито не може дочекатися завершення прощання з полеглим солдатом, і Володимира Путіна, який "героїчно" терпить під зливою.

"Різниця між Росією і США", - підписав пост Балотеллі.

Через невеликий проміжок часу Маріо видалив свій пост і спробував знайти виправдання.

"Це не була політична заява, вона стосувалася тільки поваги до загиблих. Перестаньте скиглити і зрозумійте думку", - написав футболіст.

Додамо, що Маріо Балотеллі в нинішньому сезоні грає в турецькій Суперлізі за "Адана Демірспор". На його рахунку три голи в п'яти матчах.

Контракт італійця з турецьким клубом розрахований до кінця червня 2024 року.

За період своєї кар'єри Балотеллі грав за такі імениті клуби, як міланський "Інтер", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Мілан" та інші. Також на його рахунку 14 голів у 36 матчах за збірну Італії.

Відзначимо, що маючи величезний талант, він так і не зміг реалізувати свій потенціал через постійні скандали і зашквари поза полем. Балотеллі бився з тренером, кидав дротики в молодших партнерів по команді, мало не спалив свій будинок, запускаючи феєрверки. І це далеко не всі зашкварні історії зіркового футболіста.

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