Лідер "біло-синіх" не шкодує про свій вибір.

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Віктор Циганков в юному віці мав пропозицію поповнити склад "Шахтаря".

Про це стало відомо з інтерв'ю 23-річного футболіста для офіційного You-Tube-каналу "Динамо".

- "Перед переходом з "Ниви" в "Динамо" у тебе ще й була пропозиція від "Шахтаря". Чому обрав "Динамо"?"

- "Я приїхав в Донецьк, побув на базі "Шахтаря" 2-3 дні й зрозумів, що мені не сподобалося. Мені не сподобався колектив, тому що усі вже ходили зірками. А їм там по 12-13 років було. Ну і саме місто мені не сподобалося. Душа не лежала у мене до цього клубу. Приїхав в Київ - зовсім не так. І ставлення до мене було зовсім інше, і атмосфера, і як тренування з іграми проводилися. Київ набагато ближче до Вінниці, до моєї домівки", - ностальгує, згадуючи про дитинство, Циганков.

Нагадаємо, що в минулому сезоні УПЛ Циганков відзначився 12-ма забитими м'ячами.

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Автор: Артем Будрін