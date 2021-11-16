Екс-нападник "гірників" Дентіньо зустрівся з Неймаром.

Бразильський нападник Дентіньо, який нещодавно покинув донецький "Шахтар", зараз знаходиться у себе на батьківщині. Він зустрівся з лідером французького ПСЖ Неймаром і подарував йому свою футболку "Шахтаря".

Нагадаємо, що Неймар у травні цього року пролонгував угоду з ПСЖ.

Дентіньо: кар'єра в "Шахтарі"

Бразильський форвард перейшов в "Шахтар" у 2011 році з "Корінтіанса".

Дентіньо виступав за "гірників" з однією перервою - у 2013 році він був в оренді у "Бешикташі".

За "Шахтар" форвард провів 197 матчів, в яких забив 29 голів. Він увійшов до топ-50 бомбардирів за всю історію клубу.

З "Шахтарем" Дентіньо виграв 16 трофеїв: 6 чемпіонських титулів, 5 Кубків України та 5 Суперкубків.

Автор: Артем Будрін