В матчі 27-го туру АПЛ зустрічаються "Евертон" та "Манчестер Сіті". Перед початком гри обидві команди вийшли на поле з українською символікою, засуджуючи вторгнення Росії в Україну.
Футболісти "Евертона" одягли на себе прапор України, а на формі гравців "Ман Сіті" теж був "жовто-синій" стяг. Українська символіка також була на трибунах в багатьох вболівальників.
Олександр Зінченко та Віталій Миколенко залишилися на лаві запасних, але на розминці перед грою вони обійнялися та не стримували сліз.
Man City's Zinchenko & Everton's Mykolenko embrace during the warm-up 🇺🇦 🙏 pic.twitter.com/NjgrQOTlOf— Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022
Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine 💔 🇺🇦 pic.twitter.com/bZYNyziMSh— Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022
Фоторепортаж з місця події
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