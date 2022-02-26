Евертон та Манчестер Сіті підтримали Україну / фото REUTERS

В матчі 27-го туру АПЛ зустрічаються "Евертон" та "Манчестер Сіті". Перед початком гри обидві команди вийшли на поле з українською символікою, засуджуючи вторгнення Росії в Україну.

Футболісти "Евертона" одягли на себе прапор України, а на формі гравців "Ман Сіті" теж був "жовто-синій" стяг. Українська символіка також була на трибунах в багатьох вболівальників.

Олександр Зінченко та Віталій Миколенко залишилися на лаві запасних, але на розминці перед грою вони обійнялися та не стримували сліз.

Фоторепортаж з місця події

фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS

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