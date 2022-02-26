Великобританія з нами.

В матчі 27-го туру АПЛ зустрічаються "Евертон" та "Манчестер Сіті". Перед початком гри обидві команди вийшли на поле з українською символікою, засуджуючи вторгнення Росії в Україну.

Футболісти "Евертона" одягли на себе прапор України, а на формі гравців "Ман Сіті" теж був "жовто-синій" стяг. Українська символіка також була на трибунах в багатьох вболівальників.

Олександр Зінченко та Віталій Миколенко залишилися на лаві запасних, але на розминці перед грою вони обійнялися та не стримували сліз.

Man City's Zinchenko & Everton's Mykolenko embrace during the warm-up 🇺🇦 🙏 pic.twitter.com/NjgrQOTlOf — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine 💔 🇺🇦 pic.twitter.com/bZYNyziMSh — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

Фоторепортаж з місця події

Вас також можуть зацікавити новини: