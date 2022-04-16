Перший тайм "містяни" провели жахливо.

Відбувся матч півфіналу Кубка Англії з футболу, в якому "Манчестер Сіті" поступився "Ліверпулю".

Підопічні Юргена Клоппа ударно розпочали поєдинок, забивши за перший тайм три голи. В другій половині гри "Сіті" відквитали два м'ячі. Джек Гріліш та Бернарду Сілва забили на початку та наприкінці тайму. Проте саме "червоні" пройшли до фіналу турніру завдяки дублю Садіо Мане та голу Ібраїма Конате.

Минулого тижня клуби розписали нічию в рамках АПЛ. В Лізі чемпіонів обидві команди пробилися до півфіналів: "Ман Сіті" зіграють проти "Реала", а "Ліверпуль" - проти "Вільярреала".

17 квітня "Челсі" та "Кристал Пелес" визначать другого фіналіста Кубка Англії. Чинний володар трофею - "Лестер Сіті".

Кубок Англії 2021/22

1/2 фіналу, 16 квітня, Лондон, "Уемблі"

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 2:3

Голи: Гріліш, 47, Бернарду Сілва, 90+1 - Конате, 9, Мане, 17, 45

"Манчестер Сіті": Стеффен - Канселу, Стоунз, Аке, Зінченко - Сілва, Фернандіньо, Гріліш - Фоден, Жезус (Марез, 83), Стерлінг

"Ліверпуль": Аліссон - Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд - Тьяго Алькантара (Джонс, 87), Фабіньо, Кейта (Хендерсон, 73) - Мане (Жота, 84), Діас (Фірміно, 84), Салах

Вас також можуть зацікавити новини: