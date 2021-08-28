"Каноніри" програли третій поспіль матч на старті сезону.

У рамках 3-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймав "Арсенал". "Городяни" здобули розгромну перемогу.

Вже в перші 12 хвилин гри у воротах "канонірів" побувало два голи. З 35-ї хвилини матчу "Арсенал" грав у меншості після вилучення Граніту Джаки. Маючи чисельну перевагу, "Ман Сіті" забив ще три м'ячі.

Українець Олександр Зінченко залишився в запасі" Сіті", але вийшов на поле відразу після перерви.

Для "Ман Сіті" це друга перемога в трьох матчах. У "Арсеналу" - третя поразка в трьох турах.

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"Манчестер Сіті" - "Арсенал" - 5:0

Голи: Гюндоган, 7, Ферран Торрес 12, 83, Габріель Жезус, 43, Родрі 53

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер (Зінченко 46,) Діаш, Ляпорт, Канселу, Родрі, Гюндоган, Бернарду (Стерлінг, 57), Торрес, Жезус (Марез, 61), Гріліш

"Арсенал": Лено, Соареш, Чемберс, Холдинг, Тірні, Колашинац, Сака (Ель-Ненні, 46), Едегор (Мейтленд-Найлз 71,), Джака, Сміт-Роу, Обамеянг (Ляказетт, 59).

Попередження: Родрі, 67 - Соареш, 24, Колашинац, 28

Вилучення: Джака, 35

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Автор: Антон Дудар