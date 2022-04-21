В рамках 30-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" на своєму полі приймав "Брайтон". Поєдинок завершився впевненою перемогою "городян" з рахунком 3:0.
Підопічні Хосепа Гвардіоли відкрили рахунок тільки в другому таймі. Марез відзначився голом на 53-й хвилині, а вже через кілька хвилин асистував на Фодена, який відправив м'яч у сітку воріт гостей.
Крапку в матчі поставив Бернарду Сілва, який після пасу Де Брюйне, забив третій гол.
"Манчестер Сіті" - "Брайтон" - 3:0
Голи: Марез, 53, Фоден, 65, Бернарду Сілва, 82
"Манчестер Сіті": Едерсон, Жоау Канселу, Стоунз (Зінченко, 77), Лапорт, Аке (Рубен Діаш, 46), Гюндоган, Де Брюйне (Габріел Жезус, 83), Родрі, Бернарду Сілва, Фоден, Марез
"Брайтон": Санчес, Лемпті (Уебстер, 61), Данк, Велтман, Кукурелья, Марч, Мак Аллістер, Мвепу, Кайседо (Сармієнто, 73), Гросс, Уелбек (Мопе, 77)
Попередження: Мак Аллістер (79), Вебстер( 81), Данк (89)
Огляд матчу:
Додамо, що український півзахисник Олександр Зінченко починав цей матч на лавці запасних і з'явився на полі на 77-й хвилині зустрічі. Українець взяв активну участь під час третього взяття воріт "Брайтона", віддавши передгольову передачу.
Чемпіонат Англії: положення команд у лізі
- Перемога над "Брайтоном" дозволила "Ман Сіті" повернутися на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. В активі "городян" 77 набраних очок.
- На другій позиції йде "Ліверпуль", в активі якого на один бал менше.
- "Челсі" набрав 62 очки в 31 зустрічі і займає третє місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022. "Арсенал" (57) - на п'ятому місці.
- "Брайтон" набрав 40 очок і займає 10-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону-2021/2022.
- У зоні вильоту знаходяться "Норвіч" (20-е місце, 21 очко), "Уотфорд" (19-е місце, 22 очки), "Бернлі" (18-е місце, 25 очок).