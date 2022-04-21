Олександр Зінченко з'явився на полі в другому таймі і віддав передгольову передачу.

В рамках 30-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" на своєму полі приймав "Брайтон". Поєдинок завершився впевненою перемогою "городян" з рахунком 3:0.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відкрили рахунок тільки в другому таймі. Марез відзначився голом на 53-й хвилині, а вже через кілька хвилин асистував на Фодена, який відправив м'яч у сітку воріт гостей.

Крапку в матчі поставив Бернарду Сілва, який після пасу Де Брюйне, забив третій гол.

"Манчестер Сіті" - "Брайтон" - 3:0

Голи: Марез, 53, Фоден, 65, Бернарду Сілва, 82

"Манчестер Сіті": Едерсон, Жоау Канселу, Стоунз (Зінченко, 77), Лапорт, Аке (Рубен Діаш, 46), Гюндоган, Де Брюйне (Габріел Жезус, 83), Родрі, Бернарду Сілва, Фоден, Марез

"Брайтон": Санчес, Лемпті (Уебстер, 61), Данк, Велтман, Кукурелья, Марч, Мак Аллістер, Мвепу, Кайседо (Сармієнто, 73), Гросс, Уелбек (Мопе, 77)

Попередження: Мак Аллістер (79), Вебстер( 81), Данк (89)

Огляд матчу:

Додамо, що український півзахисник Олександр Зінченко починав цей матч на лавці запасних і з'явився на полі на 77-й хвилині зустрічі. Українець взяв активну участь під час третього взяття воріт "Брайтона", віддавши передгольову передачу.

Чемпіонат Англії: положення команд у лізі