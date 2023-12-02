Олександр Зінченко відзначився гольовою передачею в поєдинку з "Вулверхемптоном".

У суботу, 2 грудня, відбувся поєдинок 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав "Вулверхемптон".

Гра проходила на стадіоні "Емірейтс" і завершилася перемогою "канонірів".

Рахунок у грі був відкритий на 6-й хвилині - вінгер "Арсенала" Букайо Сака забив після передачі Такехіро Томіясу. На 13-й хвилині зустрічі "каноніри" подвоїли свою перевагу - відзначився Мартін Едегор після передачі Олександра Зінченка. На 86-й хвилині "вовкам" вдалося один м'яч відіграти - гол забив Матеус Кунья.

Відео дня

"Арсенал" - "Вулверхемптон" - 2:1

Голи: Сака, 6, Едегор, 13 - Кунья, 86

Лондонський "Арсенал" набрав 33 очки і зберіг за собою лідерство в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Вулвергемптон" з 15 балами займає 13-у позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "Арсенал" зіграє проти "Лутона", а "Вулверхемптон" зустрінеться з "Бернлі".

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