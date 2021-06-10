Майбутній суперник збірної України на Євро-2020 тепер виступатиме за паризький гранд.

Півзахисник англійського "Ліверпуля" Джорджіньо Вейналдум змінив клубну прописку. 30-річний хавбек відмовився в останню мить перейти до "Барселони". Його зміг переманити до себе французький ПСЖ.

Про те, що трансфер оформлений, повідомляє офіційний сайт паризького топ-клубу.

Футболіст збірної Нідерландів підписав контракт з парижанами до 2024 року, а його річна зарплата буде складати 10 мільйонів євро.

За "Лівер" Вейналдум виступав з 2016 року, а до цього захищав кольори "Феєнорду", "ПСВ" й "Ньюкасл Юнайтед". З командою Юргена Клоппа Вейналдум здобув перемоги в АПЛ, ЛЧ, Суперкубку УЄФА та КЧС.

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Автор: Артем Будрін